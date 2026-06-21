کوهگرد: خراسان جنوبی به شاهراه صادرات افغانستان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهگرد ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه تجارت خارجی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کم‌نظیری برخوردار است که بخش مهمی از آن به موقعیت مرزی استان و تعاملات گسترده با کشور افغانستان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به نشست‌ها و رایزنی‌های مرزی انجام شده با مسئولان افغانستان در مرز ماهیرود و مرکز استان افزود: تفاهمات شکل گرفته در سال‌های اخیر موجب شده خراسان جنوبی به نوعی شاهراه صادرات افغانستان تبدیل شود.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، از میان استان‌های کشور، خراسان جنوبی رتبه نخست صادرات به افغانستان را به خود اختصاص داده است.

افزایش ۷۲ درصدی ترانزیت کالا از مرزهای استان

کوهگرد با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه گمرکی استان گفت: راه‌اندازی سامانه‌های نوین، ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از تجهیزات کنترلی جدید از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری، موجب تسریع و تسهیل فرآیندهای تجاری شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی‌های زمان‌سنجی، مدت انجام تشریفات گمرکی در خراسان جنوبی کمتر از میانگین کشوری است و این روند همچنان در حال بهبود است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه در گذشته ترانزیت کالا از مرزهای استان به چند قلم کالای خاص محدود بود، اظهار کرد: امروز تمامی کالاهای مجاز امکان ترانزیت از مرزهای استان را دارند و همین موضوع موجب شده میزان ترانزیت کالا در خراسان جنوبی ۷۲ درصد افزایش یابد.

کوهگرد همچنین به توسعه ترانزیت مبدأ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از کالاها و محصولات افغانستان از طریق مرزهای خراسان جنوبی به سایر کشورها ترانزیت می‌شود که این موضوع ظرفیت‌های جدیدی را برای استان ایجاد کرده است.

ثبت بیش از یک میلیارد دلار صادرات از طریق خراسان جنوبی

وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان در سال گذشته بیان کرد: صادرات تولیدات خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ به ۵۲۱ میلیون دلار رسید و در کنار آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سایر استان‌ها نیز از طریق گمرکات خراسان جنوبی انجام شد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی افزود: در مجموع بیش از یک میلیارد دلار صادرات از طریق استان صورت گرفته که از نظر وزنی نیز حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا را شامل می‌شود.

کوهگرد با تأکید بر اینکه توسعه تجارت خارجی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی توسعه استان‌ها محسوب می‌شود، گفت: عملکرد خراسان جنوبی در این حوزه قابل توجه بوده و آمارهای ثبت شده از جایگاه مهم استان در تجارت خارجی کشور حکایت دارد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: در دوره جنگ ۱۲ روزه نیز فعالیت‌های تجاری استان با قدرت ادامه یافت و در بخش واردات شاهد رشد ۸۴۶ درصدی بودیم.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: امروز برخلاف سال‌های گذشته که هیئت‌های استان برای بررسی ظرفیت‌ها به سایر مناطق سفر می‌کردند، بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی از نقاط مختلف کشور برای آشنایی با ظرفیت‌های مرزی و تجاری خراسان جنوبی به استان مراجعه می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد استان در حوزه تجارت خارجی است.