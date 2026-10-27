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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

سهم ۶.۶ درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور نگران‌کننده است

سهم ۶.۶ درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور نگران‌کننده است

سنندج- نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم ۶.۶درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور دربرابر سهم ۶۶.۶ درصدی مدارس سمپاد نیازمند بازنگری در کیفیت آموزش مدارس دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی زاده شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور ۶.۶ درصد و سهم مدارس سمپاد ۶۶.۶ درصد بوده است؛ آماری که ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت عملکرد مدارس و اتخاذ راهکارهای اصلاحی را نشان می‌دهد.

وی افزود: عدالت آموزشی صرفاً با ساخت مدرسه و افزایش فضاهای آموزشی محقق نمی‌شود، بلکه کیفیت تدریس، توانمندی معلمان، انگیزه شغلی آنان و فراهم‌بودن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان نیز باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به تأثیر سوابق تحصیلی و میانگین نمرات در نتایج کنکور گفت: برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان مدارس دولتی، باید دلایل افت احتمالی کیفیت آموزش به‌صورت دقیق بررسی و متناسب با آن اقدام شود.

شیخی‌زاده همچنین اجرای قانون اختصاص سه درصد عوارض شهرداری‌ها به حوزه آموزش و پرورش را ضروری دانست و بیان کرد: در برخی شهرها میزان پرداخت این عوارض صفر بوده که با تکالیف قانونی شهرداری‌ها همخوانی ندارد.

وی تأکید کرد: منابع حاصل از این عوارض باید به همان شهری اختصاص یابد که درآمد از آن دریافت شده است تا برای رفع نیازهای آموزشی و مشکلات مدارس همان منطقه هزینه شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی در قبال آموزش و پرورش افزود: همه مجموعه‌ها باید برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت همکاری کنند و در برابر انجام‌ندادن وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.

شیخی‌زاده در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با مجموعه آموزش و پرورش استان گفت: ارتقای جایگاه آموزشی کردستان نیازمند هم‌افزایی مسئولان، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مؤثر برای بهبود شرایط مدارس و تقویت کیفیت آموزش است.

کد مطلب 6992016

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