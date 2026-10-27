به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی زاده شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور ۶.۶ درصد و سهم مدارس سمپاد ۶۶.۶ درصد بوده است؛ آماری که ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت عملکرد مدارس و اتخاذ راهکارهای اصلاحی را نشان می‌دهد.

وی افزود: عدالت آموزشی صرفاً با ساخت مدرسه و افزایش فضاهای آموزشی محقق نمی‌شود، بلکه کیفیت تدریس، توانمندی معلمان، انگیزه شغلی آنان و فراهم‌بودن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان نیز باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به تأثیر سوابق تحصیلی و میانگین نمرات در نتایج کنکور گفت: برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان مدارس دولتی، باید دلایل افت احتمالی کیفیت آموزش به‌صورت دقیق بررسی و متناسب با آن اقدام شود.

شیخی‌زاده همچنین اجرای قانون اختصاص سه درصد عوارض شهرداری‌ها به حوزه آموزش و پرورش را ضروری دانست و بیان کرد: در برخی شهرها میزان پرداخت این عوارض صفر بوده که با تکالیف قانونی شهرداری‌ها همخوانی ندارد.

وی تأکید کرد: منابع حاصل از این عوارض باید به همان شهری اختصاص یابد که درآمد از آن دریافت شده است تا برای رفع نیازهای آموزشی و مشکلات مدارس همان منطقه هزینه شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی در قبال آموزش و پرورش افزود: همه مجموعه‌ها باید برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت همکاری کنند و در برابر انجام‌ندادن وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.

شیخی‌زاده در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با مجموعه آموزش و پرورش استان گفت: ارتقای جایگاه آموزشی کردستان نیازمند هم‌افزایی مسئولان، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مؤثر برای بهبود شرایط مدارس و تقویت کیفیت آموزش است.