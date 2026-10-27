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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در یک دامداری در پیشوا

کشف ۳ کیلوگرم تریاک در یک دامداری در پیشوا

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از کشف سه کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دامداری خبر داد و اعلام کرد این عملیات در پی شناسایی فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش مواد مخدر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، از کشف سه کیلوگرم ماده مخدر تریاک در جریان بازرسی از یک دامداری در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش مواد مخدر در یک دامداری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی، از محل موردنظر بازدید کردند.

عربی ادامه داد: در جریان این بازرسی، سه کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

کد مطلب 6992075

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