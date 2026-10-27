کشف ۳ کیلوگرم تریاک در یک دامداری در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، از کشف سه کیلوگرم ماده مخدر تریاک در جریان بازرسی از یک دامداری در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش مواد مخدر در یک دامداری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضائی، از محل موردنظر بازدید کردند.

عربی ادامه داد: در جریان این بازرسی، سه کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد.