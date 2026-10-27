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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

فکت چک؛ اخباری که ۵ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۵ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-فایل صوتی منتشر شده درباره بانک‌های خصوصی

منبع تکذیبیه: بانک مرکزی

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-تصاویر منتشر شده درباره ضیافت شام عربستان در ایران

منبع تکذیبیه: مهر

*سرعت تکذیب: چهار روز

-ادعاهای تکراری درباره تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-پیشنهاد انتقال اورانیوم ۶۰ درصدی به یک کشور ثالث

منبع تکذیبیه: ایرنا

*سرعت تکذیب: چهار ساعت

-ادعای سنتکام درباره تداوم حضور نیروهای آمریکا در تنگه هرمز و تسلط بر تنگه

منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-انتشار تصاویری فتوشاپی از سوی نتانیاهو با محوریت انفجار هسته‌ای در تل‌آویو

منبع تکذیبیه: همشهری آنلاین

*سرعت تکذیب: چهار ساعت

-وقوع سیل گسترده در پاییز

منبع تکذیبیه: سازمان هواشناسی

*سرعت تکذیب: سه ساعت

فکت چک؛ اخباری که ۵ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6992098

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