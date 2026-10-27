فکت چک؛ اخباری که ۵ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-فایل صوتی منتشر شده درباره بانکهای خصوصی
منبع تکذیبیه: بانک مرکزی
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-تصاویر منتشر شده درباره ضیافت شام عربستان در ایران
منبع تکذیبیه: مهر
*سرعت تکذیب: چهار روز
-ادعاهای تکراری درباره تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-پیشنهاد انتقال اورانیوم ۶۰ درصدی به یک کشور ثالث
منبع تکذیبیه: ایرنا
*سرعت تکذیب: چهار ساعت
-ادعای سنتکام درباره تداوم حضور نیروهای آمریکا در تنگه هرمز و تسلط بر تنگه
منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-انتشار تصاویری فتوشاپی از سوی نتانیاهو با محوریت انفجار هستهای در تلآویو
منبع تکذیبیه: همشهری آنلاین
*سرعت تکذیب: چهار ساعت
-وقوع سیل گسترده در پاییز
منبع تکذیبیه: سازمان هواشناسی
*سرعت تکذیب: سه ساعت
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