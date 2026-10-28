سردار فدوی: پیروز دو دفاع مقدس ملت ایران است؛ وحدت کلمه رمز ایستادگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی، صبح چهارشنبه در رزمایش جانفدای ایران در خرم‌آباد، با اشاره به محاسبات دشمنان برای ورود به میدان اظهار کرد: دشمن بر اساس محاسبات مادی خود به میدان آمد، در حالی که خداوند وعده داده است که من در طرف جبهه حق هستم.

وی با بیان اینکه همه استکبار جهانی به ایران حمله کردند، افزود: جنگ بسیار سختی بود، ولی پیروز این دو دفاع مقدس، کشور ایران بود؛ پیروز این دو جنگ، مردم ایران هستند که پای کار هستند.

سردار فدوی ادامه داد: خداوند اراده کرده است قدرت ایران و جبهه مقاومت را در رأس همه قدرت‌ها قرار دهد تا مردم دنیا بدانند ابرقدرت کیست.

همه دنیا می‌فهمند ابرقدرت واقعی کیست

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیروزی‌هایی که خداوند نصیب انقلاب اسلامی ایران خواهد کرد، گفت: بعد از پیروزی که خداوند نصیب انقلاب اسلامی ایران می‌کند، همه دنیا می‌فهمند ابرقدرت اصلی آن کسی است که ابرقدرت گذشته را شکست داد.

وی با اشاره به هزینه‌های مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: ما امام‌ و رهبر خود را از دست دادیم، اما برای اینکه اسلام بماند و مردم دنیا بفهمند ابرقدرت کیست، هزینه باید داد و این روند ادامه دارد.

فدوی با بیان اینکه در خباثت شیطان بزرگ شکی نیست، تصریح کرد: آنها مهم نیستند؛ مهم ملت قهرمان ایران و کل جبهه مقاومت است.

تأکید بر حضور بیش از ۲۴۰ روزه مردم

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در حمایت از رزمندگان گفت: بیش از ۲۴۰ شب است مردم پای کار هستند و در کنار رزمندگان، در میدان نبرد و در خیابان حضور دارند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در این ۲۴۰ روز، وحدت کلمه تجلی پیدا کرد و مردم هم‌پیمان و یکپارچه در برابر شیطان بزرگ ایستاده‌اند و به‌زودی پیروزی قطعی را همه دنیا خواهند دید.

سردار فدوی: مردم لرستان در هر سه دفاع مقدس پای کار آمدند

فدوی با اشاره به نقش مردم لرستان در مقاطع مختلف دفاعی گفت: مردم لرستان در هر سه دفاع مقدس پای کار آمدند و چه زیبا به وظایف خود عمل کردند.

وی با اشاره به حملات گسترده دشمن به لرستان، اظهار داشت: بیشترین هجوم‌های استکبار جهانی را در لرستان داشتیم، چرا که از لرستان بیشترین حملات به قلب تل‌آویو انجام شد.

فدوی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به لرستان در جریان دومین و سومین دفاع مقدس، اظهار داشت: بیشترین هجوم‌ها را شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیست‌های حقیر پیرو او به لرستان انجام دادند؛ چراکه در لرستان قدرت متقن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی هوافضای سپاه پاسداران، مستقر بود.

شلیک‌های بی‌شماری از لرستان به قلب تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکا انجام شد

وی افزود: شلیک‌های بی‌شماری از لرستان به قلب تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکا انجام شد و مردم نیز داوطلبانه با وسایل شخصی خود به میدان آمدند تا مسیر تونل‌های هوافضا باز شود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آگاهی مردم از خطرات موجود ادامه داد: مردم در حالی برای باز شدن مسیرها به میدان آمدند که می‌دانستند هر لحظه امکان اصابت وجود دارد.

فدوی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: ان‌شاءالله این رزمایش که امروز برگزار می‌شود، تجلی آن چیزی است که در دل، زبان و عمل مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی و جبهه حق وجود دارد.