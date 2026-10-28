مصطفی قانونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تداوم عملیات مرمت مسجد رئیسان اظهار کرد:پروژه مرمت مسجد تاریخی رئیسان در خوانسار، که پیش‌تر با بودجه‌ای بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال آغاز شده بود، اکنون وارد فاز مهم و نهایی خود می‌شود. با توجه به تخصیص اعتبار جدید به میزان ۲۰ میلیارد ریال، روند عملیاتی این پروژه با تمرکز بر تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، تسریع خواهد شد.

سرپرست میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوانسار گفت:تخصیص این بودجه نشان‌دهنده اهمیت ویژه نهادهای مسئول به حفظ هویت تاریخی منطقه و پیگیری مداوم برای جلوگیری از فرسایش این بنای تاریخی است. متخصصان معتقدند که تکمیل این مرحله از مرمت، نه تنها ارزش مادی این بنا را حفظ می‌کند، بلکه به تقویت بافت تاریخی مصوب منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد. انتظار می‌رود پس از اتمام این مرحله، شاهد تغییرات چشمگیر در ظاهر و ساختار داخلی این مسجد باشیم.