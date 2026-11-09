به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی فعالان فرهنگی و مبلغان دینی اظهار کرد: خوشبختانه امروزه شاهد هستیم که با تلاش بی‌وقفه فعالان، فضای فاطمیه به شکلی قدرتمند در تمامی محلات و از طریق جلسات خانگی و هیئت‌ها گسترش یافته است.

وی با اشاره به تحولات مثبت در فضای تبلیغ مذهبی در خراسان شمالی، از همت فعالان قرآنی و مبلغان در ایجاد فضای فاطمی در محلات بجنورد و شهرستان‌های استان قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه با یادآوری سیره حضرت زهرا (س)، بر ضرورت قیام و حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و افزود: ما باید از سیره حضرت زهرا (س) درس بگیریم و بدانیم که وظیفه ما در عصر حاضر، ایستادگی در برابر چالش‌ها و حرکت مستمر در مسیر انقلاب اسلامی است؛ امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با قدرت در این مسیر قدم برداریم تا دشمن نتواند در مسیر معنوی ما خللی ایجاد کند.

هدایتی با یادکرد از یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام، بر لزوم خونخواهی و پاسداشت میراث آنان تأکید کرد و گفت: وظیفه ما به عنوان نسل‌های بعدی، انتقال پرچم دین خدا و حفظ مسیر شهدای گرانقدرمان است و باید این رسالت را با قدرت به نسل‌های آینده برسانیم.

وی در پایان ضمن تشکر از تمامی فعالان عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی، از خداوند متعال خواست تا همگی را در این راه پر از برکت و توفیق‌های الهی یاری فرماید.