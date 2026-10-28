جاده اردل به روگر و تونل گورمیزه در انتظار تعیین تکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری، نماینده شهرستان اردل در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این مطالبات، بر لزوم مشخص شدن آخرین وضعیت این دو پروژه و روشن شدن روند پیشرفت آن‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت جاده اردل به روگر اظهار کرد: فرسودگی مسیر، ریزشی بودن بخش‌هایی از جاده و محدودیت تردد ماشین‌آلات سنگین، ضرورت بررسی کارشناسی و تعیین تکلیف مسیر جایگزین را دوچندان کرده است.

نماینده شهرستان اردل در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری همچنین با اشاره به اهمیت تونل گورمیزه، خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه و مشخص شدن وضعیت تأمین اعتبار آن شد.

جهانگیری با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول درباره این دو مطالبه، پیگیری وضعیت مطالعات فنی، منابع مالی، موانع اجرایی و برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها را ضروری دانست.

بر اساس این مطالبه، انتظار مردم اردل آن است که دستگاه‌های مسئول با اعلام آخرین وضعیت جاده جایگزین اردل به روگر و تونل گورمیزه، مسیر پیش‌روی این دو پروژه را روشن کنند تا روند پیگیری و تصمیم‌گیری برای اجرای آن‌ها با شفافیت بیشتری دنبال شود.