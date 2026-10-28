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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

تاکید سفیر آفریقای جنوبی بر ظرفیت جهانی گردشگری در استان فارس

تاکید سفیر آفریقای جنوبی بر ظرفیت جهانی گردشگری در استان فارس

شیراز- سفیر آفریقای جنوبی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فارس، این استان را برخوردار از توان تبدیل شدن به مقصد نخست گردشگری جهان دانست و بر گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسیس مُلوی عصر چهارشنبه در دیدار با حسینعلی امیری استاندار فارس، با اشاره به جایگاه تاریخی و گردشگری این استان، از پیوند عمیق خود با فرهنگ و تمدن فارس سخن گفت.

وی با مقایسه روند توسعه گردشگری در آفریقای جنوبی و فارس اظهار کرد: ظرفیت تمدنی استان فارس به‌گونه‌ای است که هیچ مانعی نمی‌تواند از تبدیل شدن این استان به مقصد نخست گردشگری جهان جلوگیری کند.

سفیر آفریقای جنوبی همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم تعاملات مثبت با استاندار فارس، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک میان این استان و آفریقای جنوبی بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6992977

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