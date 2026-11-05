به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تعامل دوسویه دولت و بخش خصوصی گفت: فلسفه بنیادین این شورا، گفت‌وگو برای دستیابی به تفاهم و گره‌گشایی از چالش‌های بخش خصوصی است و این نشست‌ها نباید به جلساتی یک‌طرفه تبدیل شوند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور افزود: کشور در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی معاصر قرار دارد و با جنگی ترکیبی مواجه است که در آن، طرف مقابل پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند با فشار اقتصادی، معیشت عمومی و امنیت غذایی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو رونق و استمرار تولید در چنین شرایطی اهمیتی حیاتی دارد.

فارس سهم مهمی در امنیت غذایی کشور دارد

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی این استان گفت: فارس در تأمین مایحتاج عمومی کشور از جمله محصولات باغی و زراعی، گوشت و مرغ سهم چشمگیری دارد و از پیشینه‌ای درخشان در حوزه بازرگانی منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

امیری ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موانع پیش روی بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت را برطرف کنند و اجازه ندهند چرخه تولید حتی برای لحظه‌ای از حرکت بازبماند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، حتی واحدهای خرد، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های تولیدی است؛ چراکه صنعت و کشاورزی پیوندی ناگسستنی با انرژی برق دارند.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و رفع موانع تولید

استاندار فارس با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت یک‌هزار مگاوات تا پایان سال گفت: مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باید با تشکیل کارگروهی ویژه، مجوزهای مربوط را به‌صورت موردی بررسی و موانع اجرایی توسعه این نیروگاه‌ها را برطرف کند.

امیری همچنین به طرح «تورم صفر» و ضرورت بررسی ابعاد اجرایی آن در استان‌ها اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم دارد تا مردم کالاها و خدمات اساسی را با قیمت‌های بالاتر تهیه نکنند.

وی با بیان اینکه اجرای این الگو در سطح استان‌ها نیازمند بررسی کارشناسی است، تصریح کرد: باید پیامدهای آن بر نظام انبارداری، توزیع و برنامه‌ریزی اقتصادی بررسی شود؛ بر همین اساس، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اقتصادی استان باید امکان اجرای این طرح و راهکارهای عملیاتی آن، به‌ویژه مبادلات کالا به کالا میان استان‌ها را ارزیابی کند.

تخصیص سهمیه انرژی بر اساس نیاز بخش‌های مولد

امیری با اشاره به طرح ملی مدیریت و تخصیص سهمیه انرژی استان‌ها گفت: سهمیه گاز، برق و فرآورده‌های نفتی باید بر مبنای اطلاعات دقیق و مستند تعیین شود تا در تخصیص انرژی به بخش‌های مولد استان خللی ایجاد نشود.



وی مدیریت مصرف انرژی و منابع آبی را از الزامات توسعه کشاورزی دانست و افزود: گسترش هدفمند گلخانه‌ها ضرورت دارد و جانمایی این واحدها باید به سمت مناطق معتدل و گرمسیر هدایت شود تا از اتلاف انرژی در مناطق سردسیر جلوگیری شود.

استاندار فارس همچنین بر ضرورت ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت مایع برای واحدهای صنعتی و کشاورزی در ماه‌های پیش رو تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های مسئول باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا کمبود سوخت موجب اختلال یا کاهش روند تولید نشود.

پیگیری حقوقی اصلاح نرخ سوخت واحدهای تولیدی

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به ابهام‌های حقوقی درباره عطف‌به‌ماسبق شدن نرخ سوخت برخی واحدها و کارگاه‌های جوشکاری اشاره کرد و گفت: قراردادهای گذشته بر اساس شرایط حاکم در زمان انعقاد تنظیم شده‌اند و تسری قوانین به گذشته، علاوه بر مغایرت با قواعد مسلم حقوقی، می‌تواند شبهات فقهی و شرعی نیز به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی باید گزارشی مستدل و کارشناسی با ابعاد حقوقی این موضوع تدوین کند تا زمینه ارائه پیشنهاد اصلاح این رویه به مراجع ملی فراهم شود.