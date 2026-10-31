به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسیس مولوی صبح شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه شیراز، بر ضرورت گسترش ارتباطات علمی و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد و با ابراز خرسندی از حضور در شهر شیراز و دانشگاه شیراز، ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌های آفریقای جنوبی، به‌ویژه دانشگاه پرتوریا، را زمینه‌ای مناسب برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانست.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران حوزه‌هایی همچون دامپزشکی، زیست‌فناوری، مهندسی، شیمی و علوم تغذیه را از زمینه‌های مستعد برای شکل‌گیری تعاملات علمی و پژوهشی مشترک عنوان کرد.

مولوی با اشاره به برخورداری دانشگاه شیراز و دانشگاه پرتوریا از توانمندی‌های علمی قابل توجه، به‌ویژه در حوزه دامپزشکی، این رشته را یکی از محورهای مناسب برای آغاز و توسعه همکاری‌های دو دانشگاه دانست.

وی همچنین با اشاره به نقش ارتباطات دیپلماتیک در تسهیل همکاری‌های علمی، بر ضرورت هماهنگی با سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری دانشگاهی تأکید کرد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور را در تسهیل ارتباط میان دانشگاه‌ها و پیشبرد تعاملات علمی و پژوهشی مؤثر دانست.

این دیدار با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه شیراز با دانشگاه‌های آفریقای جنوبی و شناسایی ظرفیت‌های مشترک دو کشور برگزار شد.