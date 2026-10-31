میراث تمدنی شیراز باید جهانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسیس مولوی عصر شنبه در دیدار با شهردار شیراز با اشاره به پیشینه تمدنی و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این کلان‌شهر گفت: استان فارس و شیراز نماد برجسته تاریخ و تمدن بشری هستند و این میراث ارزشمند شایسته بازدید مردم سراسر جهان است.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها افزود: آفریقای جنوبی پس از سال ۲۰۰۰، گردشگری را در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داد و توجه بیشتری به این صنعت در کنار بخش‌های سنتی همچون استخراج معادن طلا و الماس داشت.

شیراز و کیپ‌تاون از زیباترین شهرهای جهان هستند

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به جذابیت‌های طبیعی و تاریخی شیراز گفت: پیش از این همواره زادگاهم کیپ‌تاون را زیباترین شهر جهان می‌دانستم، اما با مشاهده جلوه‌های کم‌نظیر شیراز، معتقدم شیراز و کیپ‌تاون دو شهر از زیباترین نقاط جهان هستند.

مولوی همچنین با قدردانی از میزبانی مدیریت شهری شیراز، بر اهمیت پیوندهای تاریخی و دوستانه ایران و آفریقای جنوبی تأکید کرد و حمایت مردم ایران از مبارزات آزادی‌خواهانه ملت آفریقای جنوبی علیه آپارتاید، نژادپرستی و بی‌عدالتی را ارزشمند دانست.

وی با اشاره به پیشنهادهای شهردار شیراز برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، از پیگیری طرح‌های مشترک در حوزه‌های شهری، فرهنگی و گردشگری خبر داد.

سفیر آفریقای جنوبی همچنین پیشنهاد اجرای سمفونی اختصاصی شیراز توسط هنرمندان کشورش را اقدامی فوق‌العاده و ابتکاری توصیف کرد و بر پیگیری این ایده تأکید کرد.