شیراز و ژوهانسبورگ در مسیر خواهرخواندگی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی عصر شنبه در دیدار با فرانسیس مولوی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری آفریقای جنوبی در ایران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شیراز در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت مناسبات بین‌المللی و توسعه دیپلماسی شهری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شیراز در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به گردشگری شهری اقدامات گسترده‌ای انجام داده است، گفت: جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و اقلیمی این کلان‌شهر فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک فراهم کرده است.

شهردار شیراز همچنین بازآفرینی شهری بر اساس استانداردهای بین‌المللی را یکی از زمینه‌های مناسب برای تبادل تجربیات میان مدیران شهری و نخبگان دانشگاهی دو کشور دانست.

پیشنهاد خواهرخواندگی شیراز و ژوهانسبورگ

اسدی با اشاره به عضویت شیراز در مجامع بین‌المللی مدیریت شهری از جمله متروپلیس، اتحادیه شهرهای تاریخی جهان و مجمع شهرداران آسیایی، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای تعریف پروژه‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور کلان‌شهرهایی همچون ژوهانسبورگ در برخی از این شبکه‌های بین‌المللی، گفت: مدیریت شهری شیراز از برقراری روابط رسمی دوجانبه با شهرهای آفریقای جنوبی در قالب خواهرخواندگی یا انعقاد تفاهم‌نامه استقبال می‌کند و آمادگی میزبانی از هیئتی از شهر ژوهانسبورگ را دارد.

تبادل ظرفیت‌های پزشکی و فرهنگی

شهردار شیراز در ادامه به ظرفیت‌های پزشکی این شهر به‌ویژه جایگاه آن در حوزه پیوند اعضا، توانمندی‌های دانشگاهی و شاخص‌های اجتماعی اشاره کرد و این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های دوجانبه دانست.

اسدی همچنین با اشاره به جایگاه موسیقی در فرهنگ دو کشور پیشنهاد داد سمفونی اختصاصی شهر شیراز یا یکی از موومان‌های آن توسط هنرمندان آفریقای جنوبی اجرا شود.