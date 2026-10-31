همکاری دانشگاه شیراز با آفریقای جنوبی باید عملیاتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر صبح شنبه در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی در ایران، از گسترش روابط علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه‌های دو کشور استقبال کرد و با اعلام آمادگی دانشگاه شیراز برای توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی، بر ضرورت حرکت از طرح ایده‌ها و ظرفیت‌های بالقوه به سمت همکاری‌های اجرایی و نتیجه‌محور تأکید کرد.

رئیس دانشگاه شیراز پیشنهاد داد با تدوین یک برنامه عملیاتی مشترک، زمینه‌های مطرح‌شده در این نشست اولویت‌بندی و برای تحقق هر یک از آن‌ها اقدامات مشخصی تعریف شود.

افشاری‌فر همچنین شناسایی زمینه‌های همکاری متناسب با ظرفیت‌های تخصصی دو طرف را ضروری دانست و بر فراهم‌کردن بستر لازم برای شکل‌گیری تعاملات پایدار میان دانشگاه‌های ایران و آفریقای جنوبی تأکید کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه‌های آفریقای جنوبی، به‌ویژه دانشگاه پرتوریا، در حوزه‌هایی همچون دامپزشکی، زیست‌فناوری، مهندسی، شیمی و علوم تغذیه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه شیراز توسعه این همکاری‌ها را فرصتی برای تقویت تعاملات بین‌المللی و شکل‌گیری طرح‌های مشترک آموزشی و پژوهشی دانست.

این نشست با تأکید بر پیگیری زمینه‌های شناسایی‌شده، تدوین برنامه عملیاتی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دیپلماتیک دو کشور به پایان رسید.