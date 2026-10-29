به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس خانه معدن ایران در حاشیه نمایشگاه ایران کانماین، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: برای خراسان جنوبی مهم است که فعالیت معدنی صرفاً به استخراج و خروج مواد معدنی محدود نشود و بتوانیم تا حد امکان فرآوری و صنایع وابسته را در داخل استان توسعه دهیم.

وی افزود: هدف این است که آثار اقتصادی ظرفیت‌های استان در اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف نمایان شود و بخش معدن می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد.

تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت‌های معدنی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، جذب سرمایه‌گذار را مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تسهیل فرآیندهای اداری دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

شریعتی‌فر با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی اظهار کرد: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل پیگیری و حل است و در این زمینه باید دستگاه‌های اجرایی مسئول وارد عمل شوند؛ بخشی دیگر نیز به قوانین، بخشنامه‌ها و تصمیمات ملی مربوط می‌شود که باید از مسیر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی دنبال شود.

وی تصریح کرد: مطالبات فعالان اقتصادی باید به‌صورت دقیق، کارشناسی و همراه با راهکار مطرح شود تا امکان پیگیری مؤثر و دستیابی به نتیجه افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین نقش تشکل‌های تخصصی، از جمله خانه معدن، را در انتقال مسائل واقعی فعالان اقتصادی مهم دانست و بر استمرار گفت‌وگو و همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

توسعه زنجیره ارزش در مناطق کمتر برخوردار

شریعتی‌فر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معادن برای تقویت اقتصاد شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار استان، توسعه فرآوری و صنایع پایین‌دستی را از راهکارهای افزایش ماندگاری منافع اقتصادی در خراسان جنوبی دانست.

وی تأکید کرد: پیوند فعالیت‌های معدنی با تولید، اشتغال و توسعه مناطق پیرامونی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر استان از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر آمادگی استان برای پیگیری موانع فعالیت بخش معدن گفت: هر موضوعی که بتواند به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در استان کمک کند و در چارچوب قانون قابل پیگیری باشد، باید با نگاه مسئله‌محور دنبال شود.

این دیدار در جریان بازدید هیئت اقتصادی خراسان جنوبی از غرفه خانه معدن ایران در نمایشگاه ایران کانماین و با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، جواد خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس اتاق تعاون استان برگزار شد.