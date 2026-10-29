امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف محرومیت‌زدایی، ارتقای ضریب پایداری شبکه و رفع دغدغه‌های دیرینه اهالی، عملیات اصلاح و توسعه در روستای کرپشلی به اجرا درآمد که طی آن ۷۵۰ متر از خط انتقال فرسوده کل روستا کاملاً اصلاح و نوسازی شد تا هدررفت آب به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: در کنار این اقدام اساسی و در راستای پاسخگویی به توسعه بافت روستایی، ۱۷۵۰ متر توسعه شبکه توزیع آب مختص شهرک جدید این روستا نیز انجام گرفت؛ همچنین شیرآلات حوضچه خروجی مخزن با تجهیزات مدرن و استاندارد تعویض و به‌روزرسانی شد تا بهره‌وری به بالاترین سطح برسد.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی با تأکید بر توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مرزی و محروم تصریح کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فاطمی در پایان با اشاره به بهره‌مندی مطلوب اهالی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ۱۲۰۰ نفر جمعیت روستای کرپشلی از نعمت آب شرب پایدار، سالم و باکیفیت برخوردار شده و گام بلندی در جهت آبادانی و ماندگاری مرزنشینان غیور این خطه برداشته شد.