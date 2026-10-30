به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نخبگان دانش‌آموزی هیئت‌ها و مجامع علوی و فاطمی با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد برگزار شد و مسئولان با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۷۷ شهید دانش‌آموز استان و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، از اجرای بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی خبر دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالحسن فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در استان، در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه دانش‌آموزان گفت: «دانش‌آموزان جامعه هدف ما هستند و تمام این نشست‌ها و فعالیت‌ها به افتخار آنان برگزار می‌شود. اگر اهمیت دانش‌آموزان و سرنوشت آن‌ها نبود، امروز که روز تعطیل است این‌جا جمع نمی‌شدیم. دغدغه نظام اسلامی و مسئولان دلسوز سبب برگزاری چنین جلسه‌ای شده است.»

نماینده ولی‌فقیه در استان با نقل فرمایش شهید رئیسی افزود: همان‌طور که شهید بزرگوار بارها می‌فرمودند، بالاترین ثروت ملت ایران منابع زیرزمینی و روزمینی نیست، بلکه جوانان و نوجوانان هستند. از این نیروی انسانی، هم نیروی صنعت، هم نیروی فکر و ابتکار و هم نیروی رهبری و مدیریت جامعه به دست می‌آید.

شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم»

سردار علی افضلی، فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام نیز در آستانه فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی، ضمن تبریک این هفته، با اشاره به نقش‌آفرینی نخبگان دانش‌آموز در مجامع فاطمی و علوی اظهار داشت: دانش‌آموزان عزیز استان با دغدغه‌مندی نسبت به آسیب‌ها و تهدیدها، با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم فکری، برای هر آسیب و تهدید حداقل دو تا سه راهکار عملی جهت تبدیل آن‌ها به فرصت ارائه داده‌اند که این امر نشان‌دهنده پویایی این قشر است.

وی، شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» عنوان کرد و افزود: این شعار برگرفته از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و شهدای ایران اسلامی است و دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان نظام اسلامی، نقش‌آفرینی ویژه‌ای در عرصه‌های مختلف دارند.

افضلی با اشاره به تقویم مناسبت‌های این هفته خاطرنشان کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی از ۸ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده آغاز شده و تا ۱۳ آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه یوم‌الله ۱۳ آبان امسال پیامی روشن برای دشمنان خواهد داشت، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی و در راس آن‌ها آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی دچار اضمحلال و استیصال شده‌اند، مردم و دانش‌آموزان بصیر استان چهارمحال و بختیاری بار دیگر با حضور در میدان‌های علم، دانش و سنگرهای خیابانی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهند کوبید و پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان خواهند داد.

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی در هفته بسیج دانش آموزی

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله رییسی، مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانش‌آموزی استان نیز گفت: در راستای هفته بسیج دانش‌آموزی که از ۸ تا ۱۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود، بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه از سوی سازمان بسیج دانش‌آموزی، حوزه‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی و واحدهای دانش‌آموزی در نظر گرفته شده است.

رییسیی ادامه داد: امروز دیدار نخبگان دانش‌آموزی هیئت‌ها و مجامع علوی و فاطمی با نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این برنامه دانش‌آموزان به‌صورت مستقیم صحبت می‌کنند و ایده‌ها و خلاقیت‌های خود را مطرح می‌سازند و نماینده ولی‌فقیه در استان به سخنان آنان گوش می‌دهند.

رییسی خاطرنشان کرد: امید است مسئولان با شنیدن دیدگاه‌های دانش‌آموزان، در آینده برنامه‌ریزی بهتری انجام دهند.