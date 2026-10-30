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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

رستمی: فرد حادثه‌دیده در ارتفاعات یامان‌داغی نجات یافت

رستمی: فرد حادثه‌دیده در ارتفاعات یامان‌داغی نجات یافت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از نجات فرد حادثه‌دیده در ارتفاعات یامان‌داغی با عملیات فنی نجاتگران هلال‌احمر خبر داد.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۴۰ روز جمعه گزارشی مبنی بر بروز مشکل جسمی برای یک فرد در ارتفاعات یامان‌داغی دریافت شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات کشانک با پشتیبانی نیروهای شعبه آشخانه به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات اظهار کرد: مصدوم که به دلیل افزایش فشار خون در ارتفاعات دچار مشکل شده بود، پس از دسترسی نجاتگران و انجام اقدامات اولیه، با برپایی کارگاه‌های فنی و استفاده از بسکت امدادونجات، به پایین کوه منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: پس از انتقال مصدوم به پایین کوه و استقرار در آمبولانس هلال‌احمر، وی در مسیر به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا ادامه روند درمانی انجام شود.

وی بیان کرد: این عملیات پس از بیش از ۶ ساعت تلاش نجاتگران، ساعت ۱۹:۲۰ به پایان رسید.

کد مطلب 6994624

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