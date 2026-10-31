به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «ریپورتور» در گزارشی نوشت که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نگرانی‌ها درباره تأمین گاز در آستانه فصل سرما، بحث درباره امکان بازگشت اروپا به استفاده از گاز روسیه را بار دیگر مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه تأمین انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر دولت‌های اروپایی وارد کند و کنار گذاشتن گزینه گاز روسیه را برای برخی کشورها دشوارتر سازد.

در همین حال، روزنامه پولیتیکو گزارش داد که وزیران انرژی اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه، ۲۹ اکتبر (۷ آبان) در لوکزامبورگ با محدود بودن گزینه‌های موجود برای حمایت از شهروندان در برابر افزایش قیمت انرژی مواجه بودند.

به نوشته پولیتیکو، قیمت گاز در اروپا روز چهارشنبه از ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت؛ سطحی که از سال ۲۰۲۲ تاکنون سابقه نداشته است. افزایش تقاضا برای پر کردن ذخایر گاز پیش از زمستان و فشارهای ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیک، از عوامل بدتر شدن وضعیت بازار انرژی عنوان شده‌اند.

وزیران انرژی اروپا درباره راهکارهایی مانند یارانه‌ها و کاهش مالیات‌ها برای مهار هزینه‌های انرژی بحث کرده‌اند. با این حال، اختلاف‌نظر میان اعضای اتحادیه درباره دامنه حمایت‌های دولتی و چگونگی تأمین هزینه آن همچنان ادامه دارد.

اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰)، سیاست کاهش وابستگی به انرژی روسیه و تنوع‌بخشی به منابع تأمین گاز را دنبال کرده است. با وجود این، افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره تأمین گاز در فصل زمستان، فشار بر دولت‌های اروپایی را افزایش داده است.