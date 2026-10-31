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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

روسیه یک نیروگاه حرارتی ارتش اوکراین را هدف قرار داد

روسیه یک نیروگاه حرارتی ارتش اوکراین را هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور نیروگاه حرارتی شماره ۶ کی‌یف و کارگاه‌های تولید تسلیحات در منطقه صنعتی خارکف در شرق اوکراین را هدف قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور، نیروگاه حرارتی شماره ۶ در کی‌یف را که برق مورد نیاز تأسیسات لجستیکی نظامی و انبارهای تسلیحات ارتش اوکراین را تأمین می‌کرد، هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد کارگاه‌های مستقر در منطقه صنعتی «پروتون» در شهر خارکف که در آنها قطعات تسلیحات و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین تولید می‌شود، هدف حمله قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، یک کشتی باری حامل محموله‌هایی برای نیروهای مسلح اوکراین نیز در دریای سیاه هدف قرار گرفته است.

روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) بارها زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات صنعتی و مراکز پشتیبانی نظامی یکدیگر را هدف قرار داده‌اند.

کد مطلب 6994971

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