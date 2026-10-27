به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با یک رسانه مجارستانی مدعی شد ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا که قرار است از نوامبر ۲۰۲۷ اجرایی شود، حتی در صورت دستیابی به توافق صلح درباره اوکراین نیز لغو نخواهد شد.

یورگنسن در واکنش به اظهارات پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان مبنی بر امکان از سرگیری خرید گاز روسیه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از پایان جنگ اوکراین، گفت از سرگیری خرید گاز روسیه از سوی این اتحادیه اشتباه خواهد بود.

پیش‌تر اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع روسیه بر اساس قراردادهای بلندمدت را تصویب کرده بود که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود. واردات بر اساس قراردادهای کوتاه‌مدت نیز از آوریل ۲۰۲۶ ممنوع شده است.

بر اساس این برنامه، انتقال گاز روسیه از طریق خطوط لوله نیز باید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ متوقف شود؛ با این حال، در کشورهایی که نتوانند مخازن ذخیره‌سازی گاز خود را پر کنند، این مهلت ممکن است تا اول نوامبر ۲۰۲۷ تمدید شود.

این در حالی است که به دلیل جنگ اوکراین و تنش ها در خاورمیانه قیمت سوخت بالا رفته و کشورهای اروپایی با مشکلات و اعتراضات فزاینده ای روبرو هستند.