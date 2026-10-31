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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

۲۹ هزار تن سیب و انگور از باغداران آذربایجان غربی خریداری شد

۲۹ هزار تن سیب و انگور از باغداران آذربایجان غربی خریداری شد

ارومیه - مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی بااشاره به خرید محصولات باغی استان گفت: تاکنون ۲۶ هزار تن سیب و ۳ هزار تن انگور خریداری و برای فرآوری به صنایع تبدیلی و تکمیلی تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسامی از آغاز خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران استان از دهم آبان‌ماه خبر داد و گفت: این طرح با ورود شبکه تعاون روستایی و با هدف حمایت از باغداران شهرستان ارومیه، سیب صنعتی را به‌صورت مستقیم خریداری می‌کند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تاریخ ۱۰ آبان‌ ماه امسال، خرید حمایتی سیب صنعتی از طریق مراکز منتخب شبکه تعاون روستایی شامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی ارومیه و تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه آغاز و محصول باغداران به‌ صورت مستقیم و با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری می‌شود.

حسامی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و باغداران آذربایجان غربی تصریح کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی، حمایت عملی از باغداران و همراهی با آنان در فرآیند عرضه و فروش محصولات است تا ضمن کمک به حفظ منافع تولیدکنندگان، زمینه انتقال محصول به صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم شود.

وی تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه، حمایت از باغداران و ساماندهی بازار محصولات باغی را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6995058

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