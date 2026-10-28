۱۵۵ هزار تن گندم در مراکز تعاون روستایی آذربایجان غربی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حسامی، عصر چهارشنبه در دیدار با سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،با تشریح عملکرد استان در حوزه خرید تضمینی گندم، از ثبت رکورد خرید بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم در مراکز شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی در سال جاری خبر داد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۸ هزار تن افزایش داشته است.

وی ادامه داد: ارزش این میزان خرید بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین ۳۹۰۰ تن گندم بذری با هدف تأمین بذر مورد نیاز کشت سال آینده خریداری شده است. این عملیات از طریق ۴۴ مرکز خرید شبکه تعاون روستایی استان انجام شد.

حسامی تصریح کرد: پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان و خرید توافقی بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی تا پایان شهریورماه بود که در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه‌های مالی کشاورزان انجام شده است.

در این دیدار همچنین فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی در زمینه توسعه روستابازارها، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، تقویت زنجیره عرضه محصولات و افزایش نقش تعاونی‌ها در تنظیم بازار مورد توجه قرار گرفت.