به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی بعد از ظهر دوشنبه با اشاره به برگزاری جلسه بررسی وضعیت بیماری لکه سیاه در باغات سیب شهرستان اظهار کرد: در این جلسه، بازدهی روش‌های کنترل بیماری در سال جاری و عوامل مؤثر در گسترش لکه سیاه و تأثیر آن بر محصول سیب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست که با حضور کارشناسان حفظ نباتات و واحدهای مرتبط، رؤسای ادارات آموزش و ترویج و مراکز جهاد کشاورزی برگزار شد، میزان و نحوه سم‌پاشی باغات، نوع سموم مصرفی توسط باغداران و میزان اثربخشی روش‌های به‌کاررفته در کنترل بیماری ارزیابی شد.

وی ادامه داد: همچنین نقش دوره‌های آموزشی، بروشورهای تخصصی و پیام‌های ترویجی در افزایش آگاهی باغداران و پیشگیری و کنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه اطلاع‌رسانی به‌موقع و انتقال توصیه‌های فنی به باغداران، نقش مهمی در مدیریت اصولی بیماری‌های گیاهی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای سال زراعی آینده تصریح کرد: رعایت بهداشت باغات، مدیریت صحیح بقایای گیاهی، انتخاب سموم مناسب و مؤثر، استفاده از روش‌های اصولی سم‌پاشی و رعایت زمان دقیق و مراحل مناسب مبارزه، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مورد توجه باغداران قرار گیرد.

خرسندی خاطرنشان کرد: برای بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر در بروز و گسترش بیماری و هماهنگی بیشتر میان کارشناسان، باغداران و بخش‌های مرتبط، مقرر شد کارگروه تخصصی شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری لکه سیاه سیب تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه، کارشناسان حفظ نباتات و باغبانی، رؤسای مراکز جهاد کشاورزی، مسئولان آموزش و ترویج، محقق و استاد دانشگاه، باغدار نمونه و پیشرو به نمایندگی از باغداران شهرستان، رئیس اتحادیه سم‌فروشان و نماینده اصحاب رسانه فعالیت خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی، بررسی و اصلاح روش‌های کنترلی، ارتقای دانش فنی باغداران و تدوین راهکارهای مؤثر برای پیشگیری و مدیریت بیماری لکه سیاه سیب در باغات شهرستان مراغه است.