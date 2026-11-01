کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهاردهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در فصل نهم این برنامه خبر داد و اظهار کرد: در این نشست چهار اثر کوتاه از فیلم‌سازان ایرانی برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: فیلم‌های کوتاه «ترموستات» به کارگردانی روزبه اخوان، «آرامگاه» ساخته علی دارایی، «دریچه» به کارگردانی مجید ابراهیمیان و «نارس» اثر نوا نعمتی در این برنامه اکران خواهند شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه با اشاره به بخش نقد و بررسی آثار، تصریح کرد: پس از نمایش فیلم‌ها، نشست نقد و تحلیل با حضور نیما بهمنی برگزار می‌شود تا حاضران فرصت داشته باشند درباره جنبه‌های مختلف آثار به بحث و تبادل نظر بپردازند.

رضایی ادامه داد: این برنامه روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی مکان برگزاری را سالن سینمای شماره ۲ این مجتمع در میدان آزادگان اعلام کرد و گفت: حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در پایان از علاقه‌مندان به سینما و فیلم کوتاه دعوت کرد با حضور در این پاتوق، ضمن تماشای آثار، در نشست نقد و بررسی نیز مشارکت کنند.