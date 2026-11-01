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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۵

رضایی: چهاردهمین پاتوق فیلم کوتاه کرمانشاه برگزار می‌شود

رضایی: چهاردهمین پاتوق فیلم کوتاه کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از نمایش چهار فیلم کوتاه ایرانی در چهاردهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه این انجمن خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهاردهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در فصل نهم این برنامه خبر داد و اظهار کرد: در این نشست چهار اثر کوتاه از فیلم‌سازان ایرانی برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: فیلم‌های کوتاه «ترموستات» به کارگردانی روزبه اخوان، «آرامگاه» ساخته علی دارایی، «دریچه» به کارگردانی مجید ابراهیمیان و «نارس» اثر نوا نعمتی در این برنامه اکران خواهند شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه با اشاره به بخش نقد و بررسی آثار، تصریح کرد: پس از نمایش فیلم‌ها، نشست نقد و تحلیل با حضور نیما بهمنی برگزار می‌شود تا حاضران فرصت داشته باشند درباره جنبه‌های مختلف آثار به بحث و تبادل نظر بپردازند.

رضایی ادامه داد: این برنامه روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی مکان برگزاری را سالن سینمای شماره ۲ این مجتمع در میدان آزادگان اعلام کرد و گفت: حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در پایان از علاقه‌مندان به سینما و فیلم کوتاه دعوت کرد با حضور در این پاتوق، ضمن تماشای آثار، در نشست نقد و بررسی نیز مشارکت کنند.

کد مطلب 6995692

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