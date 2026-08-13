پاتوق فیلم کوتاه کرمانشاه میزبان چهار فیلم ایرانی است

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیست‌وپنجمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در قالب فصل دهم این برنامه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه که یکشنبه ۲۵ مردادماه برگزار خواهد شد، چهار فیلم کوتاه ایرانی برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید و فرصتی برای تماشای آثار فیلمسازان و گفت‌وگو درباره آنها فراهم خواهد شد.

رئیس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه ادامه داد: فیلم‌های «رب زنبور عسل» به کارگردانی سیدمهدی حسینی، «افسانه کوه ننوک» ساخته محمدرضا مرادی، «کشک‌های شور عزیز» به کارگردانی محسن صالحی‌فرد و «پسر خورشید» ساخته راد پورجبّار در این برنامه اکران می‌شوند.

وی تصریح کرد: پس از نمایش فیلم‌ها، نشست نقد و بررسی آثار با حضور کیوان شمشیربیگی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در این بخش به بررسی و گفت‌وگو درباره فیلم‌های ارائه‌شده بپردازند.

رضایی با اشاره به زمان برگزاری این برنامه گفت: بیست‌وپنجمین پاتوق فیلم کوتاه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ روز یکشنبه ۲۵ مردادماه در سالن سینمای شماره ۲ مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و انجمن سینمای جوانان کرمانشاه از علاقه‌مندان به سینمای کوتاه برای حضور در این رویداد دعوت می‌کند.