کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیتهای پاتوق فیلم کوتاه در راستای حمایت از آثار سینمایی و ارتقای دانش بصری علاقمندان اظهار کرد: سیزدهمین نشست از فصل دهم این رویداد هنری، با حضور فیلمسازان و هنردوستان کرمانشاهی در روزهای پایانی اردیبهشتماه برگزار خواهد شد.
وی به معرفی آثار منتخب برای این نوبت از اکران پرداخت و افزود: در این جلسه، چهار فیلم کوتاه شامل «تونل» به کارگردانی احسان امینی، «چولیبولی» ساخته مانا پاکسرشت، «رویاساز» اثر مشترک محسن مهری درویی و میلاد کیایی و همچنین اثر بینالمللی «دیروز، امروز، فردا» به کارگردانی اورهان دده از کشور ترکیه به نمایش درمیآید.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه با اشاره به تغییر در زمان همیشگی برگزاری این نشست تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیهای جدید، این پاتوق استثنائاً روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ برگزار میشود و پس از اکران آثار، نشستهای نقد و بررسی تخصصی با حضور کارشناسان انجام خواهد شد.
رضایی در خصوص مکان برپایی این محفل سینمایی خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی و هنری انتظار واقع در میدان آزادگان و سالن سینمای شماره دو، میزبان این رویداد است که ورود برای تمامی علاقمندان به سینمای کوتاه در این برنامه آزاد و به صورت رایگان پیشبینی شده است.
وی در پایان یادآور شد: پاتوق فیلم کوتاه بستری مناسب برای تبادل نظر میان هنرمندان و تحلیل ساختاری آثار سینمایی است و امیدواریم با حضور پرشور جوانان و دانشجویان، شاهد ارتقای سطح کیفی تولیدات بومی در آیندهای نزدیک باشیم.
