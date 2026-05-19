کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دور جدید رویدادهای سینمایی در استان خبر داد و اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان کرمانشاه با افتخار عموم علاقه‌مندان به هنر هفتم را به تماشای آثار منتخب دعوت می‌کند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه افزود: در همین راستا، چهاردهمین جلسه از فصل دهم رویداد فرهنگی و هنری «پاتوق فیلم کوتاه» با محوریت نمایش، نقد و بررسی آثار این حوزه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آثاری که در این رویداد روی پرده می‌روند، بیان کرد: در این پاتوق سینمایی، پنج عنوان فیلم کوتاه شامل «حنابندون» به کارگردانی عرفانه کریمی، «کندو» اثر مشترک مصطفی داوطلب و طاهره شعبانیان، «راوی» ساخته محمد پایدار، «تاری» به کارگردانی صحرا اسدالهی و همچنین یک اثر بین‌المللی با نام «کفاش بهشت» به کارگردانی حیدر حسین طالب از کشور عراق به نمایش درآمده و سپس با حضور هنرمندان، منتقدان و علاقه‌مندان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

رضایی در خصوص زمان برگزاری این رویداد فرهنگی تصریح کرد: این ویژه برنامه عصر روز یکشنبه (سوم خردادماه ۱۴۰۵) آغاز شده و از ساعت ۱۶ الی ۱۹ به طول می‌انجامد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در پایان با دعوت از تمامی هنر دوستان خاطرنشان کرد: محل برگزاری این پاتوق، سالن سینما (شماره ۲) واقع در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار در میدان آزادگان شهر کرمانشاه است و حضور و ورود برای عموم شهروندان و علاقه‌مندان به سینما کاملاً آزاد و رایگان خواهد بود.