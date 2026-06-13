پاتوق فیلم کوتاه کرمانشاه میزبان ۴ اثر سینمایی است

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفدهمین نشست پاتوق فیلم کوتاه کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در قالب فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه و با نمایش چهار اثر منتخب برای علاقه‌مندان به سینمای کوتاه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست سه فیلم کوتاه ایرانی شامل «اهلی» به کارگردانی نیما عبدالعظیمی، «خانه ماه» ساخته حمیدرضا مقصودی و «ژیله‌مو» به کارگردانی زیور حجتی برای مخاطبان به نمایش درمی‌آید.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین فیلم کوتاه «لطفاً پشت خط بمانید» ساخته تام سی دینگ از کشور مالزی نیز به عنوان اثر خارجی این جلسه اکران خواهد شد.

رضایی ادامه داد: هفدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن شماره ۲ سینمای مجتمع فرهنگی و هنری انتظار واقع در میدان آزادگان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پاتوق فیلم کوتاه فرصتی برای آشنایی علاقه‌مندان با آثار شاخص سینمای کوتاه و تبادل دیدگاه‌های هنری میان فعالان این حوزه است و تلاش می‌شود با استمرار این برنامه‌ها زمینه توسعه فرهنگ فیلم کوتاه در استان فراهم شود.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه در پایان گفت: حضور در این برنامه برای عموم مردم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند بدون محدودیت در این نشست سینمایی شرکت کنند.