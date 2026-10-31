مردم جلوتر از مدافعان امنیت در صحنه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده شامگاه شنبه در تجمع مردمی در منطقه وکیل‌آباد ۲۸، با درود به خاندان پاک پیامبر اعظم (ص) و حضرت ولی‌عصر (عج) و ارواح طیبه شهدا و امام راحل (ره)، به نمایندگی از مجموعه انتظامی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم بزرگوار، اظهار کرد: محبت مردم و حضور هرشبی آن‌ها در صحنه، مایه دلگرمی، تقویت روحیه و تزریق انرژی به نیروهای خدمتگزار است.

فرمانده انتظامی مشهد ضمن تشکر از نقش‌آفرینی همکاران خود در مجموعه انتظامی و همچنین حضور همیشگی نیروهای بسیج و سپاه در کنار مدافعان امنیت گفت: امنیت، محصول جمعی است؛ اگر می‌خواهیم در آرامش و امنیت باشیم، همه ما باید سهم خود را بپردازیم و باید اعتراف کنیم که در این میان، مردم عزیز ما جلوتر از ما حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به استمرار حضور شبانه‌روزی مردم در صحنه‌ها تصریح کرد: این چندین شب است که مردم با حضور مستمر خود، به ما کمک کردند تا خدمتگزار بهتری برایشان باشیم و ان‌شاءالله تا پیروزی نهایی و تا زمانی که امام و رهبرمان امر بفرمایند، همه با هم در صحنه خواهیم بود.

حسینعلی زاده با هشدار به عوامل ایجاد ناآرامی و فراخوان‌های ساختارشکنانه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی خدایی‌ناخواسته بخواهد سوءاستفاده کند؛ اغتشاشگرانی که برای حضور و برنامه‌ریزی تلاش می‌کنند، پیش از حضورشان با حضور شما مردم عزیز روبه‌رو خواهند شد و صحنه از حریف گرفته خواهد شد تا کسی مجال عرض‌اندام پیدا نکند.

فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: ما در مجموعه انتظامی، جان‌فدای مردم عزیز و بزرگوار هستیم و جان ناقابلی داریم که در خدمت زائران و مجاوران آقا علی بن موسی الرضا (ع) است؛ دعا کنید تا بتوانیم خدمتگزار خوبی برای شما باشیم و در کنار یکدیگر، شهری آرام‌تر و امنیتی ارتقایافته داشته باشیم.