ایجاد امنیت منحصر به نیروی انتظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ حمید فهیمی راد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نیروی انتظامی در مشهد افزود: یکی از راههای ایجاد و تحکیم در برقراری امنیت مربوط به حوزه های فردی و اجتماعی است که این امر با افزایش سطح آگاهی مردم، شناخت آسیب های اجتماعی و تولید امنیت در جامعه امکان پذیر است.

وی به بیان اینکه باید مقوله امنیت توجه داشت گفت: امنیت در جامعه باید با توجه به اهداف و ارزش های اسلامی و با همکاری و مشارکت های مردمی و دولتی صورت پذیرد تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: برگزاری نمایشگاه نیروی انتظامی حاوی پیام های بررسی و بازنگری نقاط قوت و ضعف ناجا، حساس نمودن مردم به قانون و مقررات، معرفی و ارائه عملکرد سازمانهای مرتبط با ناجا در رابطه با ایجاد نظم و امنیت، اطلاع رسانی پیرامون دست آوردهای نوین پلیس می باشد تا در این هفته شاهد تفکر، تعمق، آموزش و مشارکت های اجتماعی و مردمی باشیم.

رئیس ستاد هفته ناجا در خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اهداف برگزاری این نمایشگاه شامل اطلاع رسانی پیرامون توانمندیهای علمی و عملی ناجا در ماموریت ها، تلاش جهت ارتقاء بخشیدن به سطح آگاهی جامعه، برقراری ارتباط دو سویه و تعامل با دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی و ترقیب شهروندان به پیشگیری در راستای انجام بخشیدن به وقوع جرایم است.

سرهنگ کاظم علیزاده با توجه به هشت پروژه علمی ناجا در سطح کشور مبنی بر وجود جرایم مختلف تصریح کرد: ناجا در سطح کشور به دسته بندی جرایم مختلف در هشت پروژه پرداخته که این پروژه ها در برگیرنده جرایم اخلاقی، منکراتی، مواد مخدر، نزاع و قتل، شرارت و مزاحمت، اختلاف خانوادگی، سرقت، بد پوششی و بدحجابی و حاشیه نشینی است.

وی ادامه داد: پروژه اختلاف خانوادگی با محوریت جامعه سالم به خراسان رضوی و شمالی و سمنان اختصاص داده شده است.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: در این هفته برنامه متنوع و مختلفی نظیر غباروبی مزار شهدای نیروی انتظامی، تکریم و دیدار با خانواده شهدا و جانبازان صبحگاه مشترک، نواختن زنگ نظم اجتماعی در مدارس حضور مساجد، مدارس و مراکز علمی، شرکت در نماز جمعه، محفل انس با قرآن و ورزش عمومی در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه نیروی انتظامی از 15 تا 22 مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد صبح و بعد از ظهر دایر است.