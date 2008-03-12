پاسگاههای سیار انتظامی در مشهد استقرار می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرتیپ دوم پاسدار حمید فهیمی راد صبح امروز در جمع خبرنگاران مبنی بر ارائه گزارش عملکرد 86 فرماندهی انتظامی خراسان رضوی افزود: فرماندهی انتظامی خراسان رضوی همواره سعی داشته تا با اجرای طرح و برنامه هایی با مردم در کنار مردم و برای مردم در خدمت باشد و در راستای تحقق این امر در محوریت های فعال نمودن مراکز مشاوره در کلانتری ها، ارتباطات تلفنی 197 و 110، تصادفات، درگیری مرزی، قتل، قاچاق کالا، امنیت ارتقا اجتماعی و 4 شنبه آخر سال در سال 86 فعالیت کرده که خوشبختانه در ارزیابی عملکرد شاهد کاهش جرایم، افزایش حضور پررنگ مردم و موفقیت های چشم گیر در این عرصه بوده است.

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی اقداماتی نظیر انهدام باندهای تهیه و فروش ماهواره، تولید و توزیع مشروبات الکلی، تولید کنندگان اقلام غیر فرهنگی، خانه های فساد، کشف سلاح، برهم زنندگان نظم عمومی جامعه صورت گرفته که در این طرح کشفیات افزایش روبه رشدی داشته است.

وی در خصوص 24 اسفند برگزاری انتخابات اظهار داشت: در برگزاری انتخابات 12 هزار و 48 نیرو نظامی و بسیج در دو هزار و 923 صندوق اخذ رای بکار گرفته شده است.

فهیمی راد در خصوص چهارشنبه آخر سال و برگزاری جشن سنتی افزود: در خصوص چهارشنبه آخر سال فرماندهی انتظامی به جمع آوری 600 هزار مواد محترقه و جلوگیری از توزیع آن، حضور کارکنان انتظامی در سطح شهر جهت کنترل و هدایت، انجام اقدامات فرهنگی برای دانش آموزان مقاطع مختلف، چاپ و توزیع پوستر آموزشی و اطلاع رسانی پرداخته است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی مخالف تجمع ها در این شب نیست بلکه با تجمع هایی که موجب سلب آسایش، نا امنی و اذیت و آزار می شوند مخالف و برخورد می کند.

فهیمی راد برنامه های سال 87 را اعلام کرد و افزود: تقویت تیم های گشتی و نیروی انسانی با آمادگی کامل، اجرای طرح پلیس یار بصورت افتخاری، استقرار پلیس سیار و محله، اجرای طرح جدی با محوریت مواد مخدر، اجرای محدودیت ترافیکی اطراف حرم به صورت زوج و فرد، حضور نیروی انتظامی در محورهای برون و درون شهری از برنامه های سال 87 به شمار می آید که تعدادی از این برنامه ها در نوروز انجام خواهد شد.

وی در خصوص مبارزه با پدیده بد حجابی در ایام تعطیلات در مشهد افزود: بیلبوردهایی حاوی تذکرات لازم در اماکن قابل مشاهده، نصب خواهد شد که اگر بد حجابی بصورت سهوی باشد با ارائه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر رسیدگی می شود و در غیر این صورت به مراجعه قضایی ارجاع داده خواهد شد.