به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام ابوتراب بهرامی ظهر یکشنبه در حاشیه آغاز هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان نیروی انتظامی کشور در مشهد به خبرنگاران افزود: رسالت اصلی نیروهای انتظامی کار فرهنگی است به خصوص به معنای خاص که ترویج معنویت باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور در خصوص تشکیل این سازمان افزود: سازمان عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح سال نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام خمینی(ره) تشکیل شد.

وی با بیان اینکه حضرت امام (ره) خلائی در نیروهای مسلح و نظامی را احساس کرده بودند که متولی ارتقاء معنویت باشد اظهار داشت: وجود و بیان تشکیلات سازمانی که ارتقاء معنویت را داشته باشند جهت بررسی سازمان عقیدتی سیاسی به شورای انقلاب ارجاع و پس از آن وجود این سازمان در مجلس قانونمند و به تصویب رسید.

حجت الاسلام بهرامی تصریح کرد: آموزشهای عقیدتی سیاسی ویژه کارکنان نیروی انتظامی تا پایین ترین رده ها که پاسگاه ها و کلانتری ها است همچنین در پاسگاههای مرزبانی خشکی و دریایی ادامه دارد.

این مسئول از قرآن به عنوان یک سرمایه گرانبها یاد کرد و گفت: مطمئنم که قرآن کریم بهترین صیانت برای نیروهای انتظامی است.

بهرامی ادامه داد: رسالت نیروی انتظامی به خاطر حساسیت کاری، رسالت و خطراتی که فراروی آن قرار دارد، برقراری نظم عمومی و ارتقاء امنیت اجتماعی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: اگر ما در ارتباط با خدا و قرآن در میدان عمل و انجام ماموریت ضعف داشته باشیم دچار مشکل می شویم و موانعی بر سر کارمان ایجاد خواهد شد، اما اگر به قرآن عمل کنیم جامعه پیشرو و سازمان یافته خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ما انسان ها با قرآن رابطه متقابل داریم، گفت: اگر خواسته باشیم در مسیر کمال و رشد قرار بگیریم باید قرآن را از غربت نجات دهیم و نجات ما از خطراتی که شیاطین در مسیر آن قرار دارد شرطی است که مفاهیم قرآن را از شیاطین به دور کنیم.

بهرامی اذعان داشت: اگر ما چنین محافل نورانی سراسر با معنویت را برگزار می کنیم به برکت وجود امام خمینی(ره) و عزیزانی است که برای اقتدار این نظام در راه اسلام جانشان را فدا کردند که همواره باید یاد و نام آنان زنده نگه داشته شود.

هجدهمین دوره مسابقات سراسری کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 26 فروردین ماه جاری با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان می دهد.