امیر کرمی: با تمام قوا ادامه دهنده راه شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح یکشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان که با هدف بررسی زمینه‌های توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان اظهار کرد: ما با پوشیدن این لباس مقدس، گام در مسیر شهدایی گذاشته‌ایم که تا آخرین نفس برای اقتدار ایران اسلامی ایستادند و ما با تمام توان، ادامه دهنده راه ایشان خواهیم بود.

در این دیدار که با حضور ابراهیم محسنی هماگرانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، طرفین پیرامون ظرفیت‌های مشترک و راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. تقویت ارتباطات سازمانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل و ایجاد بسترهای مناسب برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مشترک از جمله محورهای اصلی این نشست بود؛ امری که نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و نظامی در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر و استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های موجود است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان سازمان‌ها، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مشترک در مسیر انجام ماموریت‌ها و مسئولیت‌های محوله تاکید کرد و این رویکرد را گامی ارزشمند در جهت تسهیل امور اجرایی و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی استان برشمرد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری؛ گامی رو جلو در تعاملات دوجانبه

در ادامه این نشست تخصصی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت گاز استان اصفهان و فرماندهی ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به امضا رسید. انعقاد این تفاهم‌نامه به عنوان چارچوبی مدون برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، بستر لازم را برای پیگیری مستمر زمینه‌های مشترک، هم‌افزایی حداکثری و هماهنگی بیش از پیش میان دو مجموعه فراهم کرده است تا اهداف کلان مدیریتی و امنیتی با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال شود.