به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «رهایی دلسوزانه» فیلم جدید کریستوفر مک کواری است که دنزل واشینگتن نقش اصلی آن را برعهده دارد.

فیلمبرداری این فیلم ماه آینده در نیویورک آغاز خواهد شد و از نوامبر ۲۰۲۶ تا فوریه ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت. تاریخ اکران فیلم برای یکم اکتبر ۲۰۲۷ تعیین شده است.

پس از ۲۵ سال این اولین فیلمی است که این کارگردان در حالی می‌سازد که تام کروز در آن حضور ندارد.

یک نکته جالب دیگر هم پشت دوربین است؛ مک‌کواری، ایگیل بریلد را به عنوان مدیر فیلمبرداری خود استخدام کرده تا با یک فرد جدید کار و یک تغییر قابل توجه را تجربه کند زیرا او دهه گذشته را در دنیای «ماموریت غیرممکن» گذرانده و با فیلمبردارانی مانند رابرت السویت، راب هاردی و فریزر تاگارت همکاری کرده است.

بریلد فیلمبردار متفاوتی است؛ او «جاماندگان» الکساندر پین، «در بروژ» مارتین مک دونا و «خانه پوشالی» دیوید فینچر را فیلمبرداری کرده است.

به نظر می‌رسد این فیلم یک داستان جنایی کوچک‌تر و شخصیت‌محور باشد و تغییر واقعی در روند کاری مک‌کواری پس از سال‌ها بدلکاری‌های نمایشی ایجاد کند.

فیلمنامه «رهایی دلسوزانه» را اسکات بارکان و گرگ زنتنر نوشته‌اند و دنزل واشینگتن نقش یک کارآگاه پلیس سابق را بازی می‌کند که در حال گذراندن حبس ابد است و به سرطان مغز لاعلاج مبتلاست. در حالی که تنها ۶ ماه دیگر از عمرش باقی مانده، او عفو می‌خورد و به خانه، پیش دختر از خود بیگانه‌اش می‌رود و با نوه‌ای که هرگز نمی‌دانست وجود دارد، ملاقات می‌کند. او فقط می‌خواهد جبران کند و گذشته‌اش را پشت سر بگذارد، اما گذشته‌ هنوز با او کار دارد.

این پروژه خیلی سریع شکل گرفت. مک‌کواری که دیگر دست راست تام کروز نیست، نیاز به یافتن کار جدیدی داشت و در همین حال، قرار بود واشینگتن پاییز امسال در فیلم حماسی «هانیبال» نتفلیکس با آنتوان فوکوآ همکاری کند، اما این شبکه استریم به دلیل نگرانی‌های مالی، این پروژه را لغو کرد.

این اولین باری است که مک‌کواری در دنیایی بدون تام کروز کار می کند. این ۲ از زمان «راه اسلحه» که بیش از ۲۵ سال پیش اکران شد، با همکار کرده بودند و آخرین فیلم او پیش از مجموعه «ماموریت غیرممکن»، «جک ریچر» در سال ۲۰۱۲ بود. همکاری او با واشینگتن در یک فیلم مهیج درباره رستگاری می‌تواند فیلمی قابل توجه باشد.