محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین آمار و ارقام عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ مورد حادثه مختلف به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان گزارش شد که نجاتگران و پایگاه‌های امدادی بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.

وی درباره تفکیک انواع حوادث رخ‌داده گفت: از مجموع ۵ حادثه ثبت‌شده، ۲ مورد حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی، یک مورد خدمات حضوری و یک مورد نزاع و درگیری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان و مصدومان این حوادث تصریح کرد: در مجموع، ۱۶ نفر حادثه‌دیده‌اند که از این تعداد ۱۴ نفر مصدوم شده‌اند. همچنین با تلاش نیروهای امدادی، ۴ نفر جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱ نفر به صورت سرپایی در محل درمان یافت و متأسفانه ۱ مورد فوتی در صحنه نیز ثبت شد.

مؤمنی با اشاره به آماده‌باش و حضور فعال پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر در پوشش این حوادث خاطرنشان کرد: پایگاه‌های عملیاتی ابیازن نطنز، امین‌آباد شهرضا، مهربین خمینی‌شهر، دولت‌پیرین سمیرم و حضرت ابوالفضل (ع) نجف‌آباد در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته مشارکت و حضور داشتند.