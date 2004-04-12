ارزش معاملات در بورس فلزات تهران از مرز 8780 ميليارد ريال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي بورس فلزات تهران ، از كل معاملات انجام شده در شش ماهه فعاليت بورس ، 2 ميليون و 328 هزار و 500 تن به ارزش 7 تريليون و 184 ميليارد و 880 ميليون ريال مربوط به فولاد بوده كه به اين ترتيب از نظر حجم و ارزش به ترتيب 96 درصد و 82 درصد كل معاملات را به خود اختصاص داده است.

آلومينيوم نيز با معامله 59 هزار و 900 تن به ارزش 817 ميليارد و 922 ميليون ريال از لحاظ حجم 2 درصد و از نظر ارزش 9 درصد كل معاملات را در برداشته است. مس نيز در جايگاهي مشابه آلومينيوم قرار داشته و با معامله 37 هزار و 600 تن به ارزش 777 ميليارد و 712 ميليون ريال ، از نظر حجم و ارزش به ترتيب 2 درصد و 9 درصد از كل معاملات بورس را طي دوره مورد گزارش به خود اختصاص داده است.

اين گزارش همچنين مي افزايد؛ ازكل معاملات انجام شده در بورس فلزات تهران طي شش ماهه گذشته 7 تريليون و 109 ميليارد و 450 ميليون ريال بصورت "سلف"، يك تريليون و 670 ميليارد و 560 ميليون ريال بصورت "نقد" و 504 ميليون ريال به صورت "نسيه" داد و ستد شده است.

بر اساس اين گزارش ، دراولين ماه فعاليت بورس يعني مهر ماه 82 (حتي با احتساب چند روز فعاليت در شهريور ماه) جمعا 805 ميليارد و535 ميليون ريال انواع فلزات داد و ستد شد كه با افزايش آگاهي فعالان اقتصادي از نحوه فعاليت و اثرات و فوايد معامله در بورس ، اين رقم در ماههاي بعد به شدت رو به افزايش گذاشت به گونه اي كه پس از شش ماه در اسفند ماه با 161 درصد رشد به 2101 ميليارد و 444 ميليون ريال بالغ گرديد به اين ترتيب "متوسط ارزش معاملات روزانه" بورس كه درمهر ماه حدود 36 ميليارد ريال بود در اسفند ماه به پيش از 131 ميليارد ريال رسيد و اين در حالي بود كه در بعضي روزها حتي ركوردهاي معامله حدود 300، 500 و حتي 600 ميليارد ريال در يك روز نيز كسب شد.

اين گزارش مي افزايد؛ در شش ماهه اول فعاليت بورس فلزات تهران محصولات 19 شركت اصلي و بزرگ توليد فولاد ، مس و آلومينيوم داخلي و 8 شركت بزرگ خارجي در بورس پذيرش و داد و ستد شد كه حاكي از استقبال خوب اين توليد كنندگان از بورس و علاقمندي آنها به عرضه محصولاتشان از طريق بورس و افزايش رقابت بين عرضه كنندگان مي باشد.

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