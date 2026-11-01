تأکید شورای کافنا لرستان بر عدالت علمی؛اجرای برنامه‌ برای ۲۲ هزار کودک

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) در استان لرستان، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران اجرایی و اعضای این شورا در خرم‌آباد برگزار شد و طی آن راهکارهای توسعه فعالیت‌های علمی در سراسر استان، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور ناهید پرویزپور مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، رضا داوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و رئیس شورای کافنای استان و جمعی از اعضای شورا برگزار شد.

برگزاری کنفرانس ملی نجوم و اخترفیزیک، اجرای رویداد «شب علم» و بررسی راهکارهای گسترش برنامه‌های علمی و ترویجی در نقاط مختلف استان، از جمله محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

اجرای برنامه‌های علمی برای بیش از ۲۲ هزار کودک و نوجوان لرستانی

در ابتدای این نشست، رضا داوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و رئیس شورای کافنای استان، ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این شورا ارائه کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه علوم و فناوری‌های نوین در میان نسل کودک و نوجوان اظهار داشت: راه‌اندازی و فعالیت در حوزه علوم و فناوری، یکی از دستاوردهای کلیدی در مسیر توسعه علمی کودکان و نوجوانان است و لرستان با تلاش‌های انجام‌شده طی ماه‌های گذشته توانسته گام‌های ارزشمندی در این زمینه بردارد.

رئیس شورای کافنای لرستان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته جهانی فضا افزود: امسال برنامه‌های علمی و ترویجی این هفته برای بیش از ۲۲ هزار کودک و نوجوان، به‌ویژه در مناطق محروم، روستاهای دورافتاده و حاشیه شهرها اجرا شد که اتفاقی قابل توجه در مسیر گسترش دسترسی به فعالیت‌های علمی بود.

داوری همچنین به استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های علمی و ترویجی اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های خانوادگی از جمله رصد ستارگان در مخمل‌کوه خرم‌آباد با حضور بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر، نشان‌دهنده استقبال گسترده از این فعالیت‌هاست.

وی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری شورای کافنا در توسعه متوازن فعالیت‌های علمی استان بیان کرد: هدف اصلی این شورا، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای گسترش فعالیت‌های علمی در تمام جغرافیای استان است و تلاش می‌کنیم با همراهی و مشارکت دستگاه‌های مختلف، خدمات و برنامه‌های علمی را به دورترین نقاط لرستان نیز برسانیم.

تأکید بر تقویت تاب‌آوری اجتماعی کودکان و نوجوانان

در ادامه این نشست، ناهید پرویزپور مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، با تأکید بر ضرورت توجه به تاب‌آوری اجتماعی کودکان و نوجوانان، توسعه برنامه‌های علمی و فرهنگی را در ارتقای توانمندی‌های این گروه سنی حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی در این مناطق اهمیت زیادی دارد و باید زمینه استمرار و تقویت چنین رویکردهایی فراهم شود.

پرویزپور توسعه فعالیت‌های علمی در سطح استان را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت توجه به کودکان و نوجوانانی تأکید کرد که در مناطق محروم و کمتر برخوردار زندگی می‌کنند.

بررسی پیشنهادها و برنامه‌های پیش‌روی شورای کافنا

در بخش دیگری از این نشست، اعضای شورای کافنای لرستان به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود درباره توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه در استان پرداختند.

همچنین دبیر شورای کافنای لرستان گزارشی مشروح از فعالیت‌های انجام‌شده این مجموعه ارائه کرد و موضوعاتی همچون برگزاری کنفرانس ملی نجوم و اخترفیزیک، رویداد «شب علم» و راهکارهای گسترش برنامه‌های علمی در مناطق مختلف استان مورد تبادل نظر قرار گرفت.

دومین نشست شورای کافنای لرستان در حالی برگزار شد که توسعه عدالت علمی، فراهم کردن فرصت دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم به برنامه‌های علمی و ترویجی و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، از محورهای اصلی مطرح‌شده در آن بود.