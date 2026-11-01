به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامین قاسمی، در جریان سفر به شهرستان بروجرد از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی این شهرستان بازدید کرد و با جمعی از هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان محصولات بومی به گفت‌وگو پرداخت.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولید و عرضه صنایع‌دستی، آشنایی با فعالیت فعالان این حوزه و پیگیری مسائل و نیازهای آنان انجام شد.

استقبال شهروندان از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی

قاسمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی بروجرد اظهار کرد: این نمایشگاه به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و با همکاری اداره جهاد کشاورزی برگزار شده و فرصتی برای عرضه محصولات بومی، سوغات محلی و آثار تولیدی هنرمندان و صنعتگران منطقه فراهم کرده است.

وی افزود: استقبال خوب شهروندان بروجردی از این نمایشگاه نشان‌دهنده ظرفیت و علاقه‌مندی مردم به محصولات بومی و صنایع‌دستی است و می‌تواند زمینه مناسبی برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار فروش تولیدات آنان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه، از نزدیک در جریان تولیدات و آثار عرضه‌شده قرار گرفت و با فعالان این حوزه درباره ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت آنان گفت‌وگو کرد.

بررسی مشکلات سرمایه‌گذار خانه تاریخی مغیث‌الاسلام

قاسمی در ادامه سفر خود به بروجرد، از خانه تاریخی مغیث‌الاسلام که برای راه‌اندازی هتل بوتیک مورد استفاده قرار گرفته است، بازدید کرد و در جریان روند فعالیت و مشکلات سرمایه‌گذار این مجموعه قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این بازدید، تأمین فضای پارکینگ برای تسهیل تردد و رفاه گردشگران و بازدیدکنندگان از مجموعه خانه‌های تاریخی واقع در محدوده بافت تاریخی بروجرد بود.

این موضوع با توجه به تعدد بناهای تاریخی در این محدوده و کاربری‌های متنوع پیش‌بینی‌شده برای آنها، از جمله موزه‌های فرهنگی و تاریخی، فضاهای اقامتی و پذیرایی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

خانه‌هایی همچون افتخارالاسلام طباطبایی، بیرجندی، مغیث‌الاسلام، مصری و حاج‌آقا کمال طباطبایی از جمله بناهای تاریخی مورد اشاره در این محدوده هستند که توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت آنها می‌تواند در تقویت جاذبه‌های گردشگری شهر نقش داشته باشد.

با این حال، محدودیت‌های کالبدی و شرایط خاص بافت تاریخی، تأمین زیرساخت‌هایی مانند پارکینگ را با دشواری‌هایی همراه کرده و ضرورت بررسی راهکارهای مناسب برای رفع این مانع را افزایش داده است.

پیگیری برای تأمین پارکینگ و حمایت از سرمایه‌گذار

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و رفع موانع پیش‌روی توسعه این بخش گفت: پیگیری‌های لازم از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بررسی و رفع مشکلات مجموعه خانه تاریخی مغیث‌الاسلام انجام خواهد شد.

وی همچنین از بررسی راهکار خرید عرصه‌ای در محدوده بافت تاریخی برای تأمین پارکینگ مورد نیاز این مجموعه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری این موضوع و فراهم شدن زمینه اجرای راهکارهای پیش‌بینی‌شده، بخشی از مشکلات سرمایه‌گذار برطرف شود.

قاسمی با حضور در این مجموعه، مسائل مرتبط با بهره‌برداری از بنای تاریخی و نیازهای زیرساختی آن را مورد بررسی قرار داد و بر اهمیت همراهی و حمایت از فعالان بخش خصوصی در مسیر احیای بناهای تاریخی و تبدیل آنها به ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد.

توسعه گردشگری و صنایع‌دستی؛ ظرفیتی برای رونق اقتصادی بروجرد

توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران، رونق صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال از جمله محورهایی است که در جریان این سفر مورد توجه قرار گرفت.

ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بروجرد در کنار توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی و محصولات بومی، زمینه مناسبی برای تقویت اقتصاد گردشگری این شهرستان فراهم کرده است؛ موضوعی که با حمایت از فعالان این بخش و پیگیری موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند در مسیر توسعه فعالیت‌های گردشگری و افزایش فرصت‌های اقتصادی دنبال شود.