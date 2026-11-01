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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

حمله هوایی سعودی به دانشگاه الحدیده یمن؛ شنیده شدن صدای انفجار در عدن

حمله هوایی سعودی به دانشگاه الحدیده یمن؛ شنیده شدن صدای انفجار در عدن

همزمان با انتشار گزارش هایی درباره شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر عدن در جنوب یمن، رسانه‌ها از دو حمله هوایی سعودی به دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده در غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های سعودی با دو حمله هوایی، دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده را در غرب یمن هدف قرار دادند.

منابع یمنی هنوز به خسارت‌های جانی و مالی این حمله اشاره ای نکرده اند.

این حمله در حالی صورت گرفته است که رسانه های عربی بدون اشاره به جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در شهر عدن به عنوان مقر اصلی مزدوران سعودی در جنوب یمن خبر داده اند.

صبح امروز نیز در دو حمله هوایی ائتلاف سعودی به تاسیسات شرکت نفت در منطقه باجل در استان حدیده یمن ، سه غیرنظامی زخمی شدند.

کد مطلب 6996656

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