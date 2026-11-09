به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، صادق حسین‌زاده ملکی، در گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی، با تشریح رویکردهای نوین حوزه پرورشی، بر ضرورت پیوند عمیق‌تر فعالیت‌های تربیتی با برنامه درسی و جریان روزمره زندگی مدرسه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دو بخش مکمل و جدایی‌ناپذیر نظام تعلیم و تربیت هستند، اظهار کرد: فعالیت‌های پرورشی زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که در متن برنامه‌های مدرسه و در جریان یادگیری دانش‌آموزان حضور داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در رویکرد نوین، دانش‌آموز محور فعالیت‌های تربیتی است و موقعیت‌های مختلف در مدرسه، خانواده و جامعه می‌توانند زمینه‌ای برای رشد، تجربه‌اندوزی و بروز توانمندی‌های او فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش مهم معلمان در فرایند تربیت، توانمندسازی آنان را یکی از زمینه‌های تقویت فعالیت‌های پرورشی دانست و بر ضرورت همراهی همه بخش‌های مدرسه در تحقق اهداف تربیتی تاکید کرد.

دانش‌آموزان؛ کنشگران اصلی فعالیت‌های تربیتی

حسین‌زاده ملکی با تاکید بر اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های مدرسه گفت: دانش‌آموزان باید فرصت داشته باشند تا در طراحی، اجرا و پیشبرد فعالیت‌ها نقش‌آفرینی کنند و دیدگاه‌ها و ایده‌های آنان در تصمیم‌گیری‌های تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مدرسه می‌تواند با ایجاد فرصت‌های متنوع برای گفتگو، تجربه، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی، زمینه رشد شخصیت و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اهداف مهم پرورشی نوین را تقویت خرد و مهارت‌های خوشبختی عنوان کرد و گفت: مدرسه باید به محیطی برای تجربه زندگی تبدیل شود؛ محیطی که دانش‌آموزان در آن فرصت تمرین مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی فردی و اجتماعی را پیدا کنند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های جذاب و متناسب با علایق نسل جدید، بازی، فیلم، گفت‌وگو، اردوهای بانشاط، مسابقات و سرگرمی‌های هدفمند را از ظرفیت‌های ارزشمند فعالیت‌های تربیتی برشمرد.

حسین‌زاده ملکی بر توجه به ساعت درس پرورشی در پایه‌های مختلف تحصیلی تاکید کرد و بهره‌گیری از روش‌هایی مانند «کار در کلاس»، «فیلم در کلاس» و «بازی در کلاس» را زمینه‌ای برای جذاب‌تر شدن تجربه‌های تربیتی دانش‌آموزان دانست.

توسعه مشارکت اجتماعی با الگوهای دانش‌آموزمحور

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان، از الگوی «نقشینه» به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه مشارکت و مسئولیت‌پذیری آنان یاد کرد و گفت: فراهم‌کردن فرصت حضور مؤثر دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، به تقویت هویت، اعتمادبه‌نفس و احساس مسئولیت در آنان کمک می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش به توسعه محتواها و محصولات فرهنگی و تربیتی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان اشاره کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و منابع آموزشی را در دسترس‌پذیرتر شدن فعالیت‌های پرورشی مؤثر دانست.

حسین‌زاده ملکی با تاکید بر اهمیت شناخت توانمندی‌های دانش‌آموزان، شناسایی استعدادها، علایق و ظرفیت‌های فردی را از اولویت‌های حوزه پرورشی دانست و اظهار کرد: توجه به سرمایه‌های انسانی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن فرصت رشد متناسب با استعدادهای آنان، می‌تواند مسیر شکوفایی توانمندی‌های نسل آینده را هموار کند.

وی بر ضرورت توجه هم‌زمان به پرورش همگانی و پرورش تخصصی تاکید کرد و افزود: در کنار برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و مسابقات، باید فرصت‌های تربیتی متنوعی برای همه دانش‌آموزان فراهم شود تا هر دانش‌آموز متناسب با علاقه و توانایی خود امکان مشارکت و پیشرفت داشته باشد.

تقویت نظام‌های تربیتی برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان «نماد»، آن را از بسترهای مهم حمایت از دانش‌آموزان و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی آنان معرفی کرد.

وی توسعه نظام‌های مشارکت دانش‌آموزی، تولید و ارائه محتوای فرهنگی و تربیتی، استعدادیابی و هدایت رشد تربیتی را از محورهای مهم پیش‌روی حوزه پرورشی برشمرد.

حسین‌زاده ملکی با قدردانی از تلاش رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت فعالان این حوزه را در ایجاد محیطی پویا، بانشاط و برخوردار از فرصت‌های رشد برای دانش‌آموزان ارزشمند دانست و بر تداوم حرکت به سوی پرورشی اصیل، علمی، به‌روز و متناسب با نیازهای نسل جدید تاکید کرد.