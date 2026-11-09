خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - علی ستاری: ایران در طول تاریخ، به واسطه موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های کم‌نظیر جغرافیایی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود، همواره یکی از کانون‌های توجه قدرت‌های بزرگ و محل رقابت استعمارگران و سلطه‌طلبان جهان بوده است. قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی شرق و غرب، برخورداری از موقعیتی ممتاز در مسیر تاریخی جاده ابریشم، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، تسلط بر بخش مهمی از گذرگاه‌های راهبردی منطقه و همچنین بهره‌مندی از منابع غنی نفت، گاز و سایر ذخایر طبیعی، مجموعه‌ای از مزیت‌های کم‌نظیر را برای ایران رقم زده که در طول قرن‌ها، چشم طمع قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به این سرزمین دوخته است.

این ویژگی‌ها سبب شده ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، نه‌تنها از اهمیت اقتصادی و تجاری برخوردار باشد، بلکه به یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات سیاسی، نظامی و امنیتی منطقه و جهان تبدیل شود.

ایران در دوره‌هایی از تاریخ، خود یکی از قدرت‌های بزرگ و تأثیرگذار جهان به شمار می‌رفت و در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی جایگاهی برجسته داشت؛ اما به‌تدریج و به‌ویژه در دوران قاجار و پهلوی، ضعف در نوسازی ساختارهای اقتصادی و صنعتی، بی‌توجهی به توسعه فناوری‌های بومی و وابستگی فزاینده به خارج، زمینه‌ساز تضعیف بخشی از توان ملی شد. در چنین شرایطی، به جای آنکه ظرفیت‌های گسترده کشور به موتور محرک تولید، نوآوری و قدرت اقتصادی تبدیل شود، در بسیاری از حوزه‌ها وابستگی به واردات کالا، فناوری و دانش فنی افزایش یافت و اقتصاد کشور بیش از پیش رنگ‌وبوی مصرف‌گرایی به خود گرفت.

استثمارگران خارجی عامل عقب‌ماندگی تاریخی ایران

اگر بخواهیم برای توقف یا کند شدن روند رشد علمی، صنعتی و تکنولوژیک ایران در مقاطع مختلف تاریخ دلایل متعددی برشماریم، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل را باید در مداخلات قدرت‌های خارجی، سیاست‌های استعماری و تلاش مستمر آنان برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت مستقل و تأثیرگذار جست‌وجو کنیم. تاریخ ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع، هرگاه زمینه‌ای برای نوسازی، پیشرفت و تقویت توان نظامی و اقتصادی کشور فراهم شده، منافع قدرت‌های خارجی با این روند در تعارض قرار گرفته و مداخلات سیاسی، نظامی و اقتصادی آنان، مسیر توسعه ایران را با مانع مواجه کرده است.

برای درک این مسئله، می‌توان به دوران صفویه بازگشت. ایران پس از سال‌ها آشفتگی سیاسی و تهاجمات خارجی، با تأسیس دولت صفوی بار دیگر به انسجام سیاسی و قدرت منطقه‌ای دست یافت. با این حال، در نبرد چالدران، ضعف در برخورداری از فناوری نظامی روز، به‌ویژه توپخانه و سلاح‌های آتشین، یکی از عوامل مهم شکست سپاه ایران در برابر عثمانی بود. این شکست، اهمیت تحول در فناوری نظامی و ضرورت همگامی با تحولات علمی و صنعتی جهان را به‌روشنی آشکار کرد.

با وجود این، صفویان از این تجربه درس گرفتند. ایران در سال‌های بعد، به‌تدریج توان نظامی و سازمان رزمی خود را تقویت کرد و در دوره شاه تهماسب و به‌ویژه شاه عباس اول، به قدرتی قابل اعتنا در منطقه تبدیل شد. این روند نشان داد که جامعه ایرانی، برخلاف برخی روایت‌های ساده‌انگارانه درباره ناتوانی تاریخی آن، از ظرفیت یادگیری، سازگاری و پیشرفت برخوردار بوده است؛ مشروط بر آنکه ثبات سیاسی و فرصت لازم برای توسعه در اختیارش قرار گیرد.

اما این مسیر پیشرفت در دوره‌های بعد، بارها با بحران‌های داخلی و مداخلات خارجی دچار وقفه شد. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها را می‌توان در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار مشاهده کرد. شکست‌های نظامی ایران در برابر روسیه تزاری، بار دیگر فاصله عمیق فناوری و تسلیحاتی کشور با قدرت‌های بزرگ آن روزگار را آشکار ساخت. در این میان، تلاش‌های اصلاح‌گرایانه عباس‌میرزا برای نوسازی ارتش، تأسیس صنایع نظامی، اعزام دانشجو به اروپا و انتقال دانش و فناوری جدید، از مهم‌ترین حرکت‌های اصلاحی تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

عباس‌میرزا به‌خوبی دریافته بود که بدون دستیابی به علم، صنعت و فناوری روز، استقلال سیاسی و نظامی کشور معنای پایداری نخواهد داشت. با این حال، مجموعه‌ای از موانع داخلی، ضعف ساختار اداری، کمبود منابع، مقاومت نیروهای سنتی و همچنین رقابت‌ها و مداخلات قدرت‌های خارجی، مانع از تحقق کامل برنامه‌های او شد. روسیه، بریتانیا و فرانسه هر یک در پی تأمین منافع خود در ایران بودند و مناسبات دیپلماتیک و نظامی آنان، بارها برنامه‌های اصلاحی و استقلال‌طلبانه ایران را تحت تأثیر قرار داد.

همدستی راهبردی قدرت‌های استعماری برای جلوگیری از رشد و توسعه ایران

نکته قابل تأمل این است که قدرت‌های اروپایی، با وجود رقابت‌های شدید میان خود، در مواردی که منافع راهبردی‌شان اقتضا می‌کرد، در برابر تقویت قدرت مستقل ایران موضعی همسو اتخاذ می‌کردند. فرانسه و بریتانیا، با وجود اختلافات و رقابت‌های سیاسی، هر یک در مقاطعی حاضر نبودند ایران به قدرتی تبدیل شود که بتواند بدون وابستگی به آنان، مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تنظیم کند. این همان منطق بنیادین سیاست استعماری است: قدرت‌های استعماری ممکن است با یکدیگر رقابت کنند، اما هنگامی که ظهور یک قدرت مستقل، منافع مشترک آنان را تهدید کند، اختلافاتشان را موقتاً کنار می‌گذارند.

در واقع، ایران در بخش مهمی از تاریخ معاصر خود، به عرصه رقابت و چانه‌زنی قدرت‌های خارجی تبدیل شده بود؛ گاه چشم به حمایت فرانسه داشت، گاه تحت فشار و نفوذ بریتانیا قرار می‌گرفت و در مقاطعی نیز در برابر قدرت نظامی و سیاسی روسیه تزاری ناچار به عقب‌نشینی می‌شد. این وابستگی‌های متغیر، نه‌تنها استقلال تصمیم‌گیری سیاسی کشور را محدود می‌کرد، بلکه مانع شکل‌گیری یک راهبرد ملی پایدار برای توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی می‌شد.

در دوره محمدعلی‌شاه قاجار نیز نفوذ روسیه تزاری در دربار و ساختار سیاسی کشور به اوج خود رسید. حمایت روس‌ها از شاه در جریان بحران مشروطه و به توپ بستن مجلس، نمونه‌ای آشکار از تأثیرگذاری قدرت‌های خارجی بر تحولات داخلی ایران بود. به این ترتیب، کشور بیش از آنکه بتواند بر اساس منافع ملی خود حرکت کند، در معرض اراده و رقابت قدرت‌هایی قرار داشت که هر یک ایران را بخشی از حوزه نفوذ و منافع راهبردی خود می‌دانستند.

ورود بازیگر جدید به صحنه رقابت‌ها

این روند با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وارد مرحله تازه‌ای شد. در این مقطع، ایالات متحده آمریکا نیز به‌طور مستقیم در معادلات سیاسی ایران نقش مداخله‌گرانه پیدا کرد. کودتایی که با مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا علیه دولت محمد مصدق انجام شد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود و پیامدهای عمیقی بر استقلال سیاسی، ساختار قدرت و مسیر تحولات کشور بر جای گذاشت. از آن پس، نفوذ آمریکا در ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران گسترش یافت و وابستگی حکومت پهلوی به حمایت واشنگتن به یکی از ویژگی‌های مهم سیاست خارجی کشور تبدیل شد.

نباید فراموش کنیم...

نباید فراموش کنیم که امام راحل ما، با شناخت عمیق از ماهیت قدرت‌های سلطه‌گر و منطق حاکم بر مناسبات جهانی، یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی را بر شعار تاریخی و راهبردی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» استوار کرد؛ شعاری که نه یک عبارت احساسی، بلکه اعلام استقلال و نفی هرگونه وابستگی و سلطه‌پذیری بود.

نباید فراموش کنیم که شرق و غرب، با وجود تمام اختلافات، رقابت‌ها و دشمنی‌های دیرینه‌شان، هرگاه پای منافع و سلطه‌طلبی‌شان به میان آمده، در برابر ملت ایران و انقلاب اسلامی در یک جبهه قرار گرفته‌اند. تاریخ گواهی می‌دهد که قدرت‌های مدعی آزادی و حقوق بشر، هنگامی که استقلال ملت‌ها را در تعارض با منافع خود ببینند، اختلافاتشان را کنار می‌گذارند و برای تضعیف و به زانو درآوردن آن ملت متحد می‌شوند.

نباید فراموش کنیم که چگونه آمریکا صدام را برای تجاوز به خاک ایران تشویق و پشتیبانی کرد؛ چگونه امکانات اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی خود را در اختیار رژیم بعث قرار داد و چگونه در جنایت‌های آن رژیم علیه ملت ایران شریک شد. نباید فراموش کنیم که دست قدرت‌های مدعی تمدن و انسانیت، در پشتیبانی از ماشین جنگی صدام و فراهم کردن زمینه جنایت علیه رزمندگان و مردم بی‌دفاع ایران، تا چه اندازه آلوده است.

آیا ممکن است روزی عاملان شلیک موشک به مدرسه شجره طیبه میناب نیز مورد تقدیر قرار گیرند؟

نباید فراموش کنیم که این آمریکا بود که در دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷، هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را بر فراز آب‌های خلیج فارس هدف قرار داد؛ جنایتی که به شهادت ۲۹۰ انسان بی‌گناه، از جمله ده‌ها کودک، زن و مرد غیرنظامی انجامید. نباید فراموش کنیم که فرمانده ناو آمریکایی وینسنس، به‌جای پاسخگویی در برابر این فاجعه انسانی، نشان افتخار دریافت کرد. این یعنی چه؟ یعنی در منطق قدرت‌های سلطه‌گر، گاهی کشتن انسان‌های بی‌گناه نه‌تنها مجازات ندارد، بلکه می‌تواند با مدال و تشویق همراه شود!

و امروز باید این پرسش تلخ را نیز پیش روی وجدان بیدار جهان قرار داد: آیا ممکن است روزی عاملان شلیک موشک به مدرسه شجره طیبه میناب نیز به‌جای محاکمه و پاسخگویی، مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند؟ آیا خون کودکان بی‌گناه میناب نیز قرار است در محاسبات سیاسی و نظامی قدرت‌های بزرگ نادیده گرفته شود؟

نباید فراموش کنیم که ملت ایران سال‌هاست زیر فشار سنگین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ تحریم‌هایی که تنها اعداد و آمار اقتصادی نیستند، بلکه آثار انسانی و دردناکی بر زندگی مردم دارند. تحریم‌هایی که تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نیازهای حیاتی بیماران را دشوار می‌کنند و بیماران خاص، از جمله بیماران پروانه‌ای و مبتلایان به سرطان، را با رنج و نگرانی مضاعف روبه‌رو می‌سازند. چگونه می‌توان از حقوق بشر سخن گفت، اما رنج بیمارانی را که قربانی محدودیت‌های دارویی و مالی می‌شوند، نادیده گرفت؟

نباید فراموش کنیم که این آمریکا بود که با یک اقدام تروریستی، سردار پرافتخار ایران، حاج قاسم سلیمانی، را به شهادت رساند؛ فرمانده‌ای که سال‌ها در خط مقدم مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت منطقه حضور داشت. ترور او نشان داد که ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با تروریسم، تا چه اندازه می‌تواند در برابر منافع سیاسی‌اش رنگ ببازد.

از یاد نبریم که رهبر شهید و عزیز ما، با ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها، برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران تلاش کرد؛ رهبری که در مسیر صیانت از هویت ملی و تقویت جایگاه ایران در جهان، هزینه‌های سنگینی پرداخت و نباید فراموش کنیم که همین قدرتی که سال‌ها از اقتدار ملت ایران به خشم آمده بود، در نهایت دست به جنایتی زد که به شهادت آن رهبر عزیز انجامید.

نباید نهم اسفند را فراموش کنیم ...

نباید پیش از ظهر نهم اسفند ۱۴۰۴ را فراموش کنیم؛ صبحی که نام میناب با داغی جانکاه گره خورد. نباید دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه را فراموش کنیم؛ کودکانی که باید با کیف و کتاب و رؤیاهای کودکانه‌شان به استقبال آینده می‌رفتند، اما زندگی‌شان در میان آوار و خون ناتمام ماند.

نباید مادرانی را فراموش کنیم که روزگاری دل‌خوشی‌شان بازگشت فرزند از مدرسه بود و امروز، به‌جای آغوش گرم فرزند، با مزاری روبه‌رو هستند که شاید تنها محل آرام گرفتن اندوه بی‌پایانشان باشد. هیچ واژه‌ای نمی‌تواند عمق داغ مادری را که جگرگوشه‌اش را از دست داده، توصیف کند. هیچ توجیه نظامی و سیاسی نیز نمی‌تواند کشتار کودکان بی‌گناه را توجیه کند.

نباید فراموش کنیم که زیرساخت‌های حیاتی و خدماتی کشور، از جمله آب‌شیرین‌کن‌ها و پل‌ها، نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ تأسیساتی که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم و نیازهای اولیه آنان دارند. حمله به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، پیش از آنکه یک اقدام نظامی باشد، تعرض به زندگی، امنیت و آسایش مردم عادی است.

فراموش نکنیم که با لامرد چه کردند و اگر فراموش کنیم چه‌ها که نمی‌توانند مرتکب‌شوند.

فراموشی جنایت، زمینه تکرار جنایت است

اما در کنار همه این زخم‌ها، یک حقیقت را نیز نباید فراموش کنیم: ملت ایران ملتی نیست که با تهدید، تحریم، ترور، جنگ و جنایت از آرمان استقلال و عزت خود دست بکشد. حافظه تاریخی این ملت، سرشار از رنج‌ها و فداکاری‌هایی است که نباید اجازه داد در هیاهوی تبلیغات، تحریف تاریخ یا گذر زمان به فراموشی سپرده شوند.

فراموشی جنایت، زمینه تکرار جنایت است. سکوت در برابر ظلم، میدان را برای ظالم گسترده‌تر می‌کند و تحریف حقیقت، بزرگ‌ترین خدمت به جنایتکاران است.

نباید بگذاریم خون شهدا به فراموشی سپرده شود. نباید بگذاریم تاریخ را قاتلان بنویسند. نباید اجازه دهیم جنایتکاران در جایگاه قاضی و قربانیان در جایگاه متهم بنشینند.

ما فراموش نمی‌کنیم؛ نه برای زنده نگه داشتن کینه، بلکه برای زنده نگه داشتن حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی یک ملت؛ نباید فراموش کنیم؛ چون فراموشی، آغاز تکرار تاریخ است.

دانشجویان با پویش «علیه فراموشی» به دنبال ثبت و روایت ابعاد جنگ و حوادث میناب هستند

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، با اشاره به حضور ۲۰ هزار دانشجو در میناب در قالب پویش «علیه فراموشی» گفت: هدف این پویش، ثبت و روایت ابعاد مختلف حوادث و اتفاقات تاریخی، جلوگیری از فراموش شدن مظلومیت‌ها و انتقال واقعیت‌های این مقطع تاریخی به نسل‌های آینده است.

هادی قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف پویش «علیه فراموشی» اظهار کرد: ما در نقطه‌ای مهم از تاریخ قرار داریم و اتفاقاتی در حال رقم خوردن است که باید به‌درستی دیده، ثبت و روایت شوند؛ چراکه اگر این رویدادها در بستر روزمرگی‌ها فراموش شوند، ممکن است در آینده تصویری ناقص یا تحریف‌شده از آن‌ها در ذهن نسل‌های بعدی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی شکل‌گیری این حرکت، ضرورت روایت مسیر طی‌شده کشور و بازخوانی تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراموش‌شده است، افزود: پیش از این در حوزه مبارزه با فساد و مطالبه‌گری، شاهد بودیم که گاهی بازنمایی یک آسیب جزئی به تصویری کلی از ناکارآمدی و فساد تبدیل می‌شد؛ در حالی که باید در کنار بیان آسیب‌ها، مسیر پیشرفت، دستاوردها و تلاش‌هایی را که برای ساختن کشور انجام شده است نیز روایت کنیم.

قاسمی با اشاره به شکل‌گیری ایده «روایت گمشده» در همین چارچوب تصریح کرد: روایت گمشده، روایت انسان‌هایی است که برای کشور افتخارآفرینی کرده‌اند، خون دل خورده‌اند و در هیاهوی زندگی روزمره به فراموشی سپرده شده‌اند. بسیاری از زیرساخت‌ها و دستاوردهایی که امروز از آن‌ها استفاده می‌کنیم، حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت افرادی است که کمتر نامی از آن‌ها برده می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با تأکید بر ضرورت ثبت وقایع تاریخی اخیر بیان کرد: نگرانی ما این است که اتفاقات مهم امروز، از جمله حادثه میناب، به‌تدریج در فضای روزمرگی به حاشیه بروند و به یک موضوع محلی یا مقطعی تقلیل پیدا کنند؛ در حالی که این حادثه ابعاد و اهمیت گسترده‌تری دارد و باید به‌عنوان یک یادمان تاریخی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در تاریخ کشور نیز نمونه‌های متعددی از حوادث و مظلومیت‌هایی وجود دارد که به‌اندازه کافی روایت نشده‌اند؛ از جمله بمباران مدرسه کودکان استثنایی در لرستان در دوران دفاع مقدس، بمباران دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تبریز و شهادت ۲۲ نفر در این دانشگاه. همچنین سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط آمریکا در خلیج فارس از جمله موضوعاتی است که باید برای نسل‌های جدید بازگو شود.

قاسمی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فراموش شدن ابعاد مختلف حوادث اخیر گفت: ما باید نسبت به آنچه در اطرافمان اتفاق می‌افتد حساس باشیم و از زوایای مختلف به ثبت و ضبط آن بپردازیم. موضوعاتی مانند توان مهندسی ایران، ظرفیت‌های صنعتی کشور و اقتدار دفاعی و دریایی، از جمله روایت‌هایی هستند که نباید در میان اخبار و اتفاقات روزمره گم شوند.

وی افزود: برای نمونه، در جریان آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها، پل‌ها و تونل‌ها، ظرفیت مهندسی کشور و توان بازسازی و استمرار فعالیت‌های صنعتی اهمیت خود را نشان داده است. همچنین استمرار فعالیت مجموعه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با وجود حملات صورت‌گرفته، از موضوعاتی است که باید به‌درستی ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه پویش «علیه فراموشی» با همین رویکرد در فضای دانشجویی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: دانشجویان در این حرکت صرفاً مخاطب یا شرکت‌کننده در برنامه‌ها نیستند، بلکه خودشان باید به مشاهده‌گر، ثبت‌کننده و راوی وقایع تبدیل شوند. وظیفه ما این است که این برهه مهم تاریخی را به‌درستی ببینیم، مستند کنیم و روایت آن را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

قاسمی از حضور ۲۰ هزار دانشجو در میناب در قالب این حرکت خبر داد و گفت: این دانشجویان برای حضور در میناب و مشارکت در ثبت و روایت این حادثه اعلام آمادگی کرده‌اند و طی روزهای آینده نیز تعداد دیگری از دانشجویان به این حرکت خواهند پیوست. خود این دانشجویان می‌توانند به راویان این ماجرا تبدیل شوند و روایت‌های میدانی و مشاهدات خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم استان هرمزگان در ثبت این مقطع تاریخی اظهار کرد: مردم بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، بخش هرمز و قشم در متن این اتفاقات قرار دارند و خودشان از نزدیک شاهد وقایع هستند. این افراد و به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که امروز این شرایط را تجربه می‌کنند، در سال‌های آینده می‌توانند روایتگر بخش مهمی از تاریخ باشند.

قاسمی با تأکید بر اینکه ثبت خاطرات و تجربه‌های شخصی می‌تواند به شکل‌گیری یک حافظه تاریخی ماندگار کمک کند، گفت: هر فردی که در این حوادث حضور دارد، داستان و تجربه‌ای برای روایت کردن دارد. باید این خاطرات جمع‌آوری و تدوین شوند؛ چراکه حتی روایت‌های ساده و شخصی افراد، اگر ثبت و منتشر شوند، می‌توانند در آینده به منابع ارزشمند تاریخی تبدیل شوند.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در حال وقوع است، بخشی از تاریخ فردای کشور خواهد بود. بنابراین باید جریانی مستمر برای ثبت و روایت این حوادث شکل بگیرد تا ابعاد مختلف آن، از مظلومیت‌ها و خسارت‌ها تا ظرفیت‌ها، تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم، برای نسل‌های آینده محفوظ بماند. پویش «علیه فراموشی» نیز با همین هدف و با محوریت نقش‌آفرینی دانشجویان دنبال می‌شود.

احترامی: اجازه نمی‌دهیم جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک شود

فعال فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت افشای ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: حضور مردم در صحنه و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، راهبردی مؤثر برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و جلوگیری از تحریف تاریخ است.

مهدی احترامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام‌های حضور و اجتماع مردم در صحنه حمایت از نظام اسلامی و تداوم این حضور پر برکت طی بیش از ۲۵۰ شب، اظهار کرد: حضور مردم در میدان، پیام روشنی برای دشمنان خارجی دارد؛ اینکه با وجود نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها علیه کشور و نظام اسلامی، ملت ایران اجازه تحقق اهداف و توطئه‌های دشمنان را نخواهند داد و تا زمانی که نیاز باشد و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی اجازه دهند؛ مردم خیابان‌ها را خالی نخواهند کرد.

وی با اشاره به پیام حضور مردم به برخی جریان‌های داخلی نیز افزود: مردم با حضور خود اعلام می‌کنند که اجازه نخواهند داد ایران تضعیف شود، پرچم کشور پایین کشیده شود و تمامیت و هویت ملی ایران مورد تعرض قرار گیرد؛ جریانات سیاسی بایستی هوشیار و پای کار باشند تا به انسجام کشور خدشه‌ای وارد نشود و بخاطر منافع حزبی، منافع ملی را با مشکل روبرو نکنند.

احترامی، انسجام و وحدت شکل‌گرفته در میان اقشار مختلف مردم را از دیگر پیامدهای حضور دشمن شکن و حماسی مردم در صحنه دفاع از نظام و خونخواهی رهبر شهید انقلاب دانست و تصریح کرد: امروز محور مشترک مردم، ایران عزیز است و افراد با دیدگاه‌ها و تفکرات مختلف می‌توانند حول محور حفظ کشور و منافع ملی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

تلاش آمریکا برای پاک کردن جنایاتش از حافظه ملت‌ها

این فعال فرهنگی و اجتماعی در ادامه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید همواره مورد توجه قرار گیرد، تلاش مستمر آمریکا و جریان‌های پشتیبان رژیم صهیونیستی برای مدیریت افکار عمومی و پاک کردن آثار جنایات خود از حافظه تاریخی ملت‌ها است.

وی افزود: دولت‌های مختلف آمریکا طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده رسانه‌ای و تبلیغاتی، تلاش کرده‌اند تصویری متفاوت از عملکرد خود در جهان ارائه دهند؛ به‌گونه‌ای که جنایات، مداخلات و اقدامات ضدانسانی آن‌ها در کشورهای مختلف به حاشیه برود و افکار عمومی به‌تدریج از واقعیت آنچه بر ملت‌ها گذشته است، فاصله بگیرد.

دشمن تلاش می‌کند با تغییر روایت‌ها، جای قربانی و متجاوز را عوض کند

احترامی ادامه داد: هدف از این جریان رسانه‌ای صرفاً پنهان کردن یک جنایت یا تحریف یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مسئله این است که وقتی ملت‌ها گذشته خود را فراموش کنند، زمینه برای تکرار همان رفتارها و چپاول منابع و منافع کشورهایشان فراهم می‌شود. دشمن تلاش می‌کند با تغییر روایت‌ها، جای قربانی و متجاوز را عوض کند یا به تعبیر رهبر شهید انقلاب جای جلاد و شهید را تغییر دهد و جنایتکار را در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار دهد.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیاهوی رسانه‌ای جهان به فراموشی سپرده شود، خاطرنشان کرد: ما باید روایتگر حقیقت باشیم و اجازه ندهیم خون انسان‌های بی‌گناه، کودکان و مردم عادی که قربانی اقدامات دشمن شده‌اند، در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود.

هیئت‌ها و اجتماعات مردمی رسانه‌ای برای مقابله با تحریف تاریخ

این فعال فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: شاید امکانات رسانه‌ای ما در مقایسه با رسانه‌های قدرتمند جهان محدودتر باشد، اما ما یک رسانه بسیار قدرتمند به نام هیئت داریم و در ماه‌های اخیر نیز اجتماعات و حضور خیابانی مردم به یک ظرفیت بزرگ برای رساندن پیام ملت ایران تبدیل شده است و مردم هر شب در این اجتماعات جنایات آمریکا را مرور می‌کنند تا کسی نتواند با تکیه بر گذر زمان و فراموشی چهره این موجود جنایت کار را تطهیر کند.

وی افزود: این حضور یکپارچه توانسته است بسیاری از محاسبات و تصورات رسانه‌های قدرتمند دنیا را به چالش بکشد. مردم با حضور خود نشان می‌دهند که روایت واقعی حوادث و جنایات دشمن، برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند القا کنند، همچنان زنده است و از حافظه جامعه پاک نخواهد شد.

احترامی با اشاره به جنایت آمریکا در به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب، جنایت ضد بشری حمله به کودکان بی‌گناه در مدرسه شجره طیبه میناب، جنایت آمریکایی‌ها در لامرد و به شهادت رساندن مردم در حملات مختلف به کشور، تأکید کرد: از شهادت رهبر عزیزمان تا جنایاتی که علیه کودکان بی‌گناه، مردم عادی و شهروندان در مناطق مختلف کشور رقم خورده است، هیچ‌کدام نباید فراموش شود. هر یک از این حوادث بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران است و باید درباره آن سخن گفت، آن را ثبت کرد و برای نسل‌های آینده بازگو کرد.

وی تصریح کرد: فراموش نکردن این جنایات به معنای زنده نگه‌داشتن حقیقت است. اگر امروز درباره این حوادث سکوت کنیم یا اجازه دهیم در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند، در واقع به دشمن فرصت داده‌ایم تا روایت دلخواه خود را جایگزین واقعیت کند. بنابراین وظیفه رسانه‌ها، فعالان فرهنگی، هیئت‌ها و مجموعه‌های مردمی است که با تبیین و بازخوانی این وقایع، مانع تحریف تاریخ شوند.

فراموش نکردن جنایات دشمن، عامل تقویت هوشیاری و ایستادگی ملت

احترامی در ادامه با تأکید بر آثار اجتماعی و فرهنگی زنده نگه‌داشتن یاد شهدا گفت: فراموش نکردن این اتفاقات موجب می‌شود مردم با آگاهی و شناخت بیشتری در میدان حضور داشته باشند و با روحیه‌ای حماسی‌تر و شجاعانه‌تر در برابر تهدیدها ایستادگی کنند.

وی افزود: حضور مردم و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره قربانیان جنایات دشمن، پیام روشنی دارد؛ اینکه ملت ایران نه گذشته خود را فراموش می‌کند و نه اجازه می‌دهد تهدیدها و اقدامات دشمنان، اراده و هویت ملی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

این فعال فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با حفظ وحدت، انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، زمینه مقابله مؤثر با تهدیدها و تحقق آرمان‌های ملت ایران فراهم شود و جامعه در مسیر انتظار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) گام بردارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندرعباس: حضور مردم در صحنه، ضامن ایستادگی در برابر دشمنان است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس، با اشاره به نقش ایمان، استقامت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان به خداوند متعال و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و اولیای الهی می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود را با قدرت ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه ۳۰ سوره فصلت «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ»، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه به مؤمنانی وعده داده است که بر ایمان خود استوار می‌مانند و در مسیر حق استقامت می‌ورزند؛ وعده‌ای که نشان‌دهنده حمایت و یاری الهی از انسان‌های مؤمن و پایدار است.

وی با بیان اینکه مردم شریف و عزیز ایران اسلامی مصداق عینی ایمان و استقامت هستند، افزود: حضور پرشور و آگاهانه مردم در میدان‌های مختلف، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ آنان به پروردگار متعال و پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. مردمی که با توکل بر خداوند و ایستادگی در برابر دشواری‌ها، مسیر دستیابی به قله‌های پیروزی را دنبال می‌کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندرعباس ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم، تصریح کرد: جای افتخار دارد که مردم ایران همواره با تمام وجود در صحنه حضور دارند و با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری و تعالیم اولیای الهی، از عزت، استقلال و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

عامری همچنین با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن حافظه تاریخی ملت درباره جنایات و اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا، خاطرنشان کرد: فراموش نکردن جنایات آمریکا در قبال ملت ایران، یک ضرورت تاریخی و آگاهی‌بخش است؛ چراکه شناخت گذشته و مرور تجربه‌های تلخ تاریخی، مانع از تحریف واقعیت‌ها و تکرار اشتباهات می‌شود.

وی ادامه داد: جنایاتی همچون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و اعمال تحریم‌های گسترده علیه مردم ایران، بخشی از وقایع تاریخی است که نباید از حافظه جمعی جامعه پاک شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندرعباس تأکید کرد: بازخوانی این رویدادها، به‌ویژه برای نسل جوان، اهمیت فراوانی دارد و باید با مستندات تاریخی و روایت دقیق واقعیت‌ها همراه باشد تا نسل‌های آینده با شناخت درست از گذشته، نسبت به استقلال، امنیت و منافع ملی کشور حساس و هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: جنایت کاران آمریکایی در یک سال گذشته نیز جنایات ضد بشری زیادی در ایران و هرمزگان انجام داده‌اند که اوج آن‌ها حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و رهپویان خلیج فارس بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عامری در پایان ضمن تشکر از حضور گرم و پرشور مردم و تمامی کسانی که در عرصه‌های مختلف پای کار کشور و نظام هستند، گفت: مردم همواره پاسبان و نگهبان مرزهای این سرزمین و حافظ جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و این حضور و همبستگی مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.