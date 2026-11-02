به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین ولی‌زاد در این زمینه با بیان اینکه این پروژه‌ها شامل ۴ پروژه توسعه‌ای و یک پروژه افتتاحی است، افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها شاخص تخت بیمارستانی استان از ۱.۷ به ۲.۱ خواهد رسید.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بیمارستانی ارومیه افزود: این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخوردار است، اما با توجه به شرایط موجود، روند پیشرفت پروژه‌ها با کاهش سرعت مواجه است که مهم‌ترین علت آن، نبود منابع عمرانی مورد نیاز دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، تعداد تخت‌های فعال بیمارستانی استان را در حال حاضر ۴۹۳۰ تخت اعلام کرد و گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری شاخص تخت بیمارستانی، استان به افزوده شدن ۲ هزار تخت دیگر نیاز دارد.

وی تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بیمارستانی و تأمین اعتبارات مورد نیاز آن‌ها، در کنار تقویت زیرساخت‌های موجود، از الزامات بهبود شاخص‌های درمانی و پاسخگویی مناسب‌تر به نیاز جمعیت استان است.