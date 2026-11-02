خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارها، جایگاه مهمی در سبد غذایی مردم دارد و تداوم تولید و عرضه آن به تأمین مستمر آرد و فعالیت پایدار نانوایی‌ها وابسته است؛ با این حال، نحوه تخصیص سهمیه آرد و تناسب آن با میزان فعالیت واحدهای صنفی، از موضوعاتی است که می‌تواند بر روند پخت و عرضه نان تأثیر بگذارد.

در شهرکرد، کاهش شارژ آرد نانوایی‌های آزادپز به یکی از دغدغه‌های فعالان این صنف تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه نانوایان شهرکرد، برخی واحدها با وجود ادامه فعالیت و فروش نان، با اتمام سهمیه آرد خود مواجه می‌شوند. این مسئله در شرایطی مطرح است که افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره‌بهای مغازه، دستمزد کارگران و قیمت اقلام مصرفی نیز فشار مضاعفی بر نانوایان وارد کرده و به گفته آنان، قیمت نان متناسب با این افزایش هزینه‌ها تغییر نکرده است.

در کنار مسئله سهمیه، کیفیت آرد مصرفی نیز از دیگر موضوعات مورد توجه نانوایان است؛ موضوعی که از یک سو با تجربه نانوایان در فرایند خمیرگیری و پخت ارتباط دارد و از سوی دیگر، مسئولان حوزه تأمین آرد بر ضرورت بررسی کارشناسی کیفیت محصول و توجه به عواملی همچون نحوه آماده‌سازی خمیر و رعایت اصول پخت تأکید می‌کنند. از این رو، بررسی وضعیت نانوایی‌های آزادپز شهرکرد، علاوه بر شنیدن مطالبات فعالان این صنف، مستلزم روشن شدن وضعیت تأمین گندم، نحوه شارژ آرد و چگونگی تخصیص سهمیه‌هاست.

نانوایان آزادپز از میزان سهمیه آرد گلایه دارند

محمدرضا غفاری، رئیس اتحادیه نانوایان شهرکرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گلایه برخی نانوایان آزادپز از میزان آرد تخصیص‌یافته اظهار کرد: میزان شارژ آرد در سامانه برای این نانوایی‌ها براساس تراکنش در سامانه نانینو اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نانوایان آزادپز نسبت به میزان سهمیه اختصاص‌یافته و تناسب آن با حجم فعالیتشان گلایه دارند و این موضوع از جمله مسائل قابل پیگیری در حوزه نانوایی‌هاست، البته با پیگیری‌ها انجام شده این موضوع در هفته جاری تا حدودی حل شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان شهرکرد با اشاره به تفاوت شرایط نانوایی‌های آزادپز با واحدهایی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، تصریح کرد: نحوه تأمین آرد و شرایط دریافت آن برای گروه‌های مختلف نانوایی متفاوت است و وضعیت این واحدها باید با توجه به شرایط فعالیت و میزان سهمیه اختصاص‌یافته بررسی شود.

غفاری در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت نانوایی‌ها گفت: اجاره‌بهای مغازه افزایش یافته و قیمت پلاستیک و دستمزد کارگران نیز بیشتر شده است؛ درحالی‌که قیمت نان متناسب با افزایش هزینه‌ها تغییر نکرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی نانوایان و هزینه‌های مرتبط با پخت و عرضه نان، بر اهمیت بررسی مشکلات این صنف و وضعیت قیمت‌گذاری نان تأکید کرد.

غفاری همچنین درباره کیفیت آرد مصرفی نانوایی‌ها اظهار کرد: نوع آرد مصرفی بر کیفیت نان تأثیر دارد و تغییر آن می‌تواند ویژگی‌های نان و نحوه پخت را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به موضوع آرد مصرفی نان سنگک افزود: تغییر نوع آرد می‌تواند موجب سفت‌تر شدن نان، تیره‌تر شدن رنگ آن و دشوارتر شدن فرایند پخت شود؛ از این رو، نانوایان برای تطبیق با نوع جدید آرد به زمان نیاز دارند.

تأمین آرد متناسب با نیاز نانوایی‌ها ضروری است

علی طاهری، نانوای شهرکردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین آرد مناسب برای تولید نان باکیفیت اظهار کرد: کیفیت آرد از عوامل اصلی در کیفیت نهایی نان است و هرگونه تغییر در ویژگی‌های آن می‌تواند بر روند آماده‌سازی خمیر و فرایند پخت تأثیر بگذارد.

وی افزود: نانوا برای تولید نان مطلوب به مواد اولیه مناسب نیاز دارد و هر اندازه تجربه و مهارت داشته باشد، بدون برخورداری از آرد باکیفیت نمی‌تواند در همه شرایط محصولی با کیفیت یکسان تولید کند؛ چراکه ویژگی‌های آرد بر مراحل مختلف خمیرگیری و پخت اثرگذار است.

این نانوای شهرکردی با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین آرد تصریح کرد: تأمین منظم آرد برای ادامه فعالیت نانوایی‌ها ضروری است و اگر میزان آرد دریافتی با نیاز واحد صنفی تناسب نداشته باشد، مدیریت پخت روزانه و پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان دشوار می‌شود.

طاهری با بیان اینکه نان از نیازهای روزمره مردم به شمار می‌رود، ادامه داد: شهروندان انتظار دارند نان مورد نیاز خود را به‌صورت مستمر تهیه کنند و محصول نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد؛ بنابراین، تأمین آرد به میزان مورد نیاز و توجه به کیفیت آن، علاوه بر فعالیت نانوایی‌ها، با نیاز مصرف‌کنندگان نیز ارتباط دارد.

وی با اشاره به بازخوردهای مشتریان درباره کیفیت نان گفت: نانوایان به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و نخستین گلایه‌ها درباره کیفیت محصول را از مشتریان دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که کیفیت مواد اولیه نیز یکی از عوامل مؤثر بر نتیجه نهایی پخت است و باید در بررسی مشکلات نانوایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این نانوای شهرکردی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت آرد تحویلی به نانوایی‌ها خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده افت کیفیت، لازم است علت آن بررسی و برای رفع مشکل اقدام شود، همچنین توجه هم‌زمان به میزان آرد تخصیصی و کیفیت آن می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت نانوایی‌ها و عرضه نان مطلوب‌تر به شهروندان کمک کند.

کیفیت آرد استان مناسب است؛ در تأمین گندم مشکلی نداریم

محمدرضا سعیدی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره وضعیت تأمین آرد نانوایی‌های آزادپز اظهار کرد آرد مورد نیاز نانوایان آزاد پز تامین شده است و مشکلی در خصوص تامین ارد مورد نیاز انها وجود ندارد.

وی با اشاره به دشواری‌های تأمین گندم در کشور افزود: تأمین گندم، چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، شرایط خاص خود را دارد؛ با این حال سیاست کلی مد نظر این اداره کل تهیه و تامین گندم مطابق با استانداردهای موجود بوده و خط قرمز حاکم بر این موضوع، جلوگیری از ورود گندم های نامرغوب بوده کما اینکه به هیچ عنوان اجازه تخلیه گندم های فاقد استاندارد نداده و در همین راستا نسبت به مرجوع نمودن برخی از محموله های گندم وارده به استان جلوگیری نموده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان چهارمحال‌وبختیاری در مورد گندم تحویلی به کارخانجات آرد افزود: کمیت و کیفیت گندم تحویلی به کارخانجات آرد تابعی از برنامه ریزی‌های انجام شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران است و عدم کیفیت گلوتنی و عوامل مرتبط با خواص نانوایی مورد پذیرش نیست.

سعیدی ادامه داد: در سال جاری باتوجه تحریم ها، جنگ و محاصره دریایی اعمال شده بر کشور، گندم مورد نیاز استان چه از حیث واردات و چه از تامین از طریق سایر استان ها شامل خوزستان، فارس، ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه در وضعیت مطلوب قرار دارد لذا گندم تحویلی به کارخانجات آرد معجونی است از اختلاط گندم های وارداتی و داخلی و دارای کیفیت مناسب و قابل قبول است.



وی تصریح کرد: نمی توان بدون بررسی کارشناسی، کاهش کیفیت گندم و آرد را عامل اصلی افت کیفیت نان دانست و چنین اظهارنظری را غیر منصفانه تلقی می‌شود، چرا که در فرآیند تولید نان علاوه بر آرد مناسب تبحر و مهارت نانوایی در تولید نان استحصالی بسیار مهم است، همچنین نوع آرد که به خبازان دولتی داده می شود عینا به خبازان آزاد پز نیز فروخته می شود در صورتی که بنا بر اظهارات خریداران نان تولیدی خبازان آزاد پز دارای کیفیت مطلوب‌تری است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال‌وبختیاری به تغییرات اعمال‌شده در سیاست های تخصیص آرد خام روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: از مهرماه سال جاری عرضه آرد خام روستایی و عشایری در راستای شفافیت، هدفمندی و قابلیت نظارت و پایش در بستر سامانه یکپارچه مدیریت آرد ( سیما) صورت پذیرفته است.

سعیدی از مزایای عرضه نان در چنین بستری را جلوگیری از انحرافات احتمالی و نظارت دقیق بر جامعه مصرف کنندگان و مدیریت مصرف آرد کشور دانست و گفت: از کلیه جامعه روستایی و عشایری درخواست می‌شود به عوامل توزیع تعاونی های روستایی و عشایری مستقر در محل سکونت خود مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطلاعات خانوار خود برای تحویل آرد اقدام کنند.



وی خاطرنشان کرد: دولت فقط به چهار نوع آرد تافتون، لواش، بربری و سنگک یارانه می دهد و سایر نان های تولیدی شامل انواع نان های حجیم و نیمه حجیم، خشکه پزی، کاکلی و مصارف صنف و صنعت مشمول دریافت یارانه نیست.

به گزارش مهر، آنچه از اظهارات نانوایان و مسئولان برمی‌آید، ضرورت بررسی دقیق نحوه تخصیص سهمیه آرد به نانوایی‌های آزادپز و تناسب آن با میزان فعالیت این واحدهاست.

در کنار تأکید مسئولان بر نبود مشکل در تأمین گندم استان، نانوایان همچنان از کاهش سهمیه و افزایش هزینه‌های فعالیت گلایه دارند؛ موضوعی که شفاف‌سازی درباره علت کاهش شارژ آرد و توجه هم‌زمان به کمیت و کیفیت آن را برای تداوم عرضه نان و پاسخ‌گویی به نیاز شهروندان ضروری می‌کند.