منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسمومیت با منوکسیدکربن یکی از حوادث خاموش و مرگبار در محیط‌های مسکونی و کاری است، اظهار کرد: این نوع مسمومیت معمولاً در پی استفاده نادرست از وسایل گرمایشی، نقص فنی تجهیزات گازسوز، مسدود بودن مسیر دودکش‌ها یا نبود تهویه مناسب اتفاق می‌افتد و به دلیل بی‌رنگ و بی‌بو بودن گاز منوکسیدکربن، افراد ممکن است بدون اطلاع از قرار گرفتن در معرض آن، دچار مسمومیت شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: اگرچه حوادث ناشی از گازگرفتگی محدود به فصل خاصی نیست و در تمام طول سال احتمال وقوع آن وجود دارد، اما با کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، شمار قربانیان این حوادث در نیمه دوم سال روند افزایشی پیدا می‌کند؛ موضوعی که ضرورت رعایت نکات ایمنی پیش از آغاز فصل سرما را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آمار جان‌باختگان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان گفت: طی ۱۰ سال گذشته، ۶۲۳ نفر در استان اصفهان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۵۲۰ نفر مرد و ۱۰۳ نفر زن بوده‌اند.

زمستان بیشترین قربانیان گازگرفتگی را دارد

فیروزبخت با تشریح آمار تفکیکی تلفات در فصول مختلف سال گفت: بررسی پرونده‌های فوت ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن در یک دهه گذشته نشان می‌دهد زمستان با ۲۵۹ فوتی، بیشترین سهم را در میان فصول سال داشته است.

وی افزود: پس از زمستان، پاییز با ۲۱۶ فوتی در جایگاه دوم قرار دارد و بهار با ۱۰۰ فوتی و تابستان با ۴۸ فوتی، به ترتیب رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به آمار ماهانه این حوادث نیز بیان کرد: آذرماه با ثبت ۱۲۷ مورد فوت، مرگبارترین ماه سال از نظر تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان طی بازه زمانی مورد بررسی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد هم‌زمان با سردتر شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، احتمال بروز حوادث ناشی از نقص در تجهیزات گرمایشی و رعایت نکردن اصول ایمنی بیشتر می‌شود و شهروندان باید پیش از استفاده مستمر از بخاری‌ها و سایر وسایل گرمایشی، وضعیت ایمنی آن‌ها را بررسی کنند.

ثبت ۹۵ فوتی در سال ۱۴۰۱

فیروزبخت در ادامه با اشاره به تغییرات سالانه آمار قربانیان گازگرفتگی در استان اظهار کرد: بررسی روند ۱۰ ساله این حوادث نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ با ثبت ۹۵ مورد فوت، بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در مقابل، سال ۱۳۹۷ با ۴۷ مورد فوت، کمترین میزان مرگ ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن را در این بازه زمانی ثبت کرده است.

فیروزبخت درباره آخرین وضعیت تلفات این حوادث در سال جاری نیز گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۱۰ نفر شامل دو زن و هشت مرد بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان جان باخته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۱ مورد فوت ثبت شده بود، یک نفر کاهش داشته است؛ با این حال، کاهش محدود آمار در نیمه نخست سال به معنای برطرف شدن خطر نیست و با ورود به ماه‌های سرد، احتمال افزایش حوادث همچنان وجود دارد.

دودکش و وسایل گرمایشی را پیش از استفاده بررسی کنید

فیروزبخت با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی، از شهروندان خواست پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، تمام تجهیزات گازسوز و مسیرهای خروج گازهای حاصل از احتراق را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: اطمینان از سلامت دودکش، باز بودن مسیر خروج گاز، نصب صحیح اتصالات و استاندارد بودن وسایل گرمایشی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از بروز حوادث مرگبار جلوگیری کند.

وی ادامه داد: شهروندان باید از مسدود نبودن مسیر دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند و به‌ویژه در زمان استفاده از بخاری‌های گازسوز، وضعیت خروج محصولات احتراق را به‌طور مستمر مورد توجه قرار دهند. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا به‌کارگیری تجهیزات بدون رعایت دستورالعمل‌های ایمنی می‌تواند خطر مسمومیت را افزایش دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به علائم اولیه مسمومیت با منوکسیدکربن اظهار کرد: نشانه‌های ابتدایی این مسمومیت ممکن است با علائم سرماخوردگی اشتباه گرفته شود و همین مسئله گاهی موجب تأخیر در تشخیص خطر و خروج افراد از محیط آلوده می‌شود.

فیروزبخت سردرد، سرگیجه، تهوع و احساس ضعف را از جمله علائم اولیه مسمومیت با این گاز برشمرد و گفت: بروز این نشانه‌ها در محیط‌های بسته‌ای که وسایل گرمایشی در آن‌ها روشن است، باید جدی گرفته شود و افراد نباید آن را صرفاً به خستگی یا ابتلا به سرماخوردگی نسبت دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان توصیه کرد: در صورت مشاهده چنین علائمی، افراد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن محیط آلوده را ترک کرده و به فضای باز بروند، تهویه محیط را در صورت امکان و بدون به خطر انداختن جان خود برقرار کنند و برای دریافت خدمات امدادی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

به گفته وی، رعایت نکات ساده اما ضروری در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، بررسی منظم دودکش‌ها و توجه به علائم هشداردهنده می‌تواند از بسیاری از حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کند؛ حوادثی که آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد در استان اصفهان به بهای جان صدها نفر تمام شده است.