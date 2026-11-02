به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی بروجرد و اطلاع از حضور فردی متهم به قتل و عامل تیراندازی در یکی از شهرستان‌های همجوار، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: این فرد از سال ۱۴۰۳ تحت تعقیب مراجع قضائی و پلیس آگاهی استان بود که مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه وی در یکی از روستاهای شهرستان بروجرد شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران در عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

مهدوی‌کیا خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.