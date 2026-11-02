به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی معمولان در جریان اجرای عملیاتی هدفمند در محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی مزدا وانت حامل سیم و کابل برق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم سیم و کابل قطعه‌قطعه‌شده و همچنین یک دستگاه ژنراتور برق مسروقه کشف شد که اقلام مکشوفه دارای سابقه سرقت در یکی از استان‌های همجوار بودند.

فرمانده انتظامی معمولان با اشاره به اعتراف متهم در جریان تحقیقات پلیسی، گفت: متهم به خرید اموال مسروقه در خارج از استان اعتراف کرده است.

قاسمی‌نیا خاطرنشان کرد: در این رابطه متهم دستگیر و به همراه خودروی توقیفی و پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح در استان همجوار معرفی شد.