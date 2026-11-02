به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، آیین تکریم مدیران و فعالان ورزش شهر تهران شامگاه یکشنبه (۱۰ آبان) با حضور محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، مدیران و معاونان سازمان ورزش، مدیران ورزش مناطق ۲۲گانه و جمعی از پیشکسوتان و فعالان ورزش شهر تهران برگزار شد.



توکلی‌زاده: ورزش همگانی استعدادهای ناب را به ورزش قهرمانی رسانده است

محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این آیین با قدردانی از تلاش همکاران سازمان ورزش شهرداری تهران، ورزش همگانی را یکی از مسیرهای مؤثر در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانست و گفت: خوشحالیم که مسیر خدمت را فراهم کردیم و امروز ثمرات و برکات آن را می‌بینیم. از دل ورزش همگانی، استعدادهای ناب و ارزشمندی شناسایی شده‌اند که به ورزش قهرمانی راه پیدا کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد مسیری که در این سال‌ها طی کرده‌ایم، مسیر درستی بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم برنامه‌های ورزش شهروندی افزود: شناسایی استعدادها از دل فعالیت‌های همگانی و فراهم شدن زمینه حضور آنها در عرصه قهرمانی، از نتایج ارزشمند این رویکرد است؛ مسیری که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر ورزش شهروندی، علاوه بر افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی، می‌تواند زمینه‌ساز پرورش قهرمانان آینده نیز باشد.

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به نقش برنامه‌های ورزشی در حفظ نشاط و آرامش جامعه، به‌ویژه در شرایط دشوار، اشاره کرد و گفت: در روزگاری که دشمن تلاش داشت آرامش مردم را بر هم بزند، همکاران ما با برگزاری رویدادهای مختلفی مانند «قهرمان شهر کارگری»، «قهرمان شهر اصناف»، ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و برنامه‌های متنوع ورزشی، اجازه ندادند زندگی و نشاط اجتماعی مردم تحت تأثیر اهداف دشمن قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی حتی در مجموعه‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن ادامه داد: همکاران سازمان ورزش در مجموعه‌ای که هدف حمله و تخریب دشمن قرار گرفته بود، حاضر شدند و مسابقه برگزار کردند تا این پیام را منتقل کنند که این مردم هستند که برای سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و اجازه دخالت به هیچ دشمنی را نخواهند داد.



اوجاقی: رویدادهای ورزشی به افزایش همبستگی اجتماعی کمک می‌کنند

حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، نیز با قدردانی از تلاش مدیران ورزش مناطق ۲۲گانه، قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی، این مجموعه را از همراهان اصلی سازمان در توسعه ورزش شهروندی و ایجاد نشاط اجتماعی دانست.

وی با اشاره به برگزاری رویدادهای «قهرمان شهر کارگری» و «قهرمان شهر اصناف» گفت: این برنامه‌ها با هدف مشارکت اقشار و صنوف مختلف در فعالیت‌های ورزشی و تقویت همبستگی اجتماعی برگزار شده‌اند.



نادعلی: نقش ورزش در تربیت نسل جوان قابل توجه است

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به نقش مجموعه‌های ورزشی و مربیان در تربیت نسل جوان گفت: در بسیاری از ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ما، تربیت و پرورش نسل جوان زیر نظر مربیان ورزشی انجام می‌شود و به اعتقاد من، تأثیر این مجموعه‌ها در تعلیم و تربیت، در مواردی حتی از مدارس و نظام آموزش‌وپرورش نیز بیشتر است؛ چراکه ورزش برای بچه‌ها دافعه‌ای ندارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های سازمان ورزش شهرداری تهران، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به سرزمین ما چشم دوخته بود، مدیران و فعالان ورزش مناطق تلاش کردند نشاط شهر را حفظ کنند و اجازه ندهند فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی شهروندان متوقف شود.



در پایان این آیین، از مدیران، پیشکسوتان و فعالان ورزش شهر تهران به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در توسعه ورزش شهروندی، اجرای برنامه‌های ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان قدردانی شد.