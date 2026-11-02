به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری همایش بین‌المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران، گفت: با توجه به سخت تر شرایط کشور، حوزه دارو نیز با مشکلاتی مواجه شده است. اما، تلاش کرده‌ایم از مسیرهای مختلف برای تأمین مواد اولیه دارویی و داروهای وارداتی مورد نیاز، اقدام کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کمبودهای دارویی نسبت به ماه گذشته و مدت زمان مشابه در سال قبل، کمتر شده است و در زمینه داروهای ضروری و حیاتی نیز کمبودها کاهش یافته است.

پیرصالحی با اشاره به هموار سازی مسیرهای واردات مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده به کشور، گفت: تنها مسیری که هنوز نمی توانیم داروهای تحت کنترل را وارد کنیم، کشور هند است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به زمان بر شدن ورود داروهای مورد نیاز، افزود: علاوه بر طولانی شدن زمان حمل، هزینه ها نیز افزایش یافته است.

پیرصالحی در عین حال از وجود ذخایر کافی دارو برای شرایط بحرانی خبر داد و گفت: خوشبختانه در زمینه ذخایر استراتژیک دارو، وضعیت مناسبی داریم.

وی درباره تأمین داروهای بیمارستانی افزود: در این حوزه با کمترین میزان کمبود مواجه هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی، گفت: بسیاری از بیمارستان‌ها بیش از یک سال است که بدهی خود را به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو پرداخت نکرده‌اند و این مسئله در همکاری شرکت‌ها با بیمارستان‌ها مشکل ایجاد کرده است. بیمارستان‌ها باید برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند تا بتوانند داروهای مورد نیاز را دریافت کنند.

پیرصالحی درباره فروش اینترنتی دارو نیز اظهار داشت: ضوابط این حوزه با امضای دو وزیر مربوطه تدوین و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است. سازمان غذا و دارو پیگیر اجرای این دستورالعمل است و مجموعه‌هایی که الزامات تعیین‌ شده را رعایت کنند، امکان فعالیت در این حوزه را خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین انسولین در کشور، گفت: انسولین تولید داخل به میزان کافی و به‌وفور در کشور موجود است و از نظر قیمت نیز شرایط مناسبی دارد؛ به‌طوری‌که پرداختی بیماران برای تهیه آن اندک خواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: با توجه به مشکلات مسیرهای واردات و اختصاص ارز با نرخ بازار تجاری به انسولین‌های وارداتی، افزایش قیمت این محصولات قطعی است.

وی تأکید کرد: بیمارانی که از انسولین ایرانی استفاده می‌کنند، با مشکل خاصی از نظر هزینه مواجه نخواهند شد، اما مصرف‌کنندگان انسولین‌های خارجی و برند، باید مابه‌التفاوت قیمت این محصولات را پرداخت کنند.