به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، همزمان با فرا رسیدن سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، پویش ملی دانشآموزی با عنوان «از میدان حضور تا قاب ماندگار» و با یاد شهدای دبستان شجره طیبه میناب و رهبر شهید انقلاب، ویژه راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
این رویداد ملی با هدف ثبت و بازنمایی جلوههای پرشور حضور دانشآموزان، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانشآموز و همچنین تقویت سواد رسانهای و خلاقیت دانشآموزان سراسر کشور برنامهریزی شده است.
در همین راستا، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از تمامی دانشآموزان خلاق و آیندهساز سراسر کشور دعوت میکند تا با ثبت روایتهای ماندگار و نگاه هنرمندانه خود، در این پویش ملی مشارکت نمایند.
محورهای موضوعی پویش
آثار ارسالی دانشآموزان سراسر کشور میبایست حول محورهای تعیینشده زیر تولید شوند:
۱۳ آبان و هویت تاریخی نسل امروز
یاد و راه شهدا (رهبر شهید و شهدای دانشآموز)
حضور در صحنهی نسل امروز
همبستگی و اقتدار ملی
قالبهای مورد پذیرش
دانشآموزان میتوانند آثار خود را در قالبهای زیر تولید و ارسال کنند:
عکس و مجموعه عکس
ویدئو
پادکست
پوستر و اینفوگرافیک
موشنگرافیک
مراحل اجرایی و نحوه ارسال آثار
فرایند انتخاب و ارزیابی آثار در چند مرحله ، به شرح زیر انجام میشود:
مرحله مدرسه : دانشآموزان آثار خود را برای مدیر مدرسه ارسال کرده و مدیران مدارس پس از بررسی، حداکثر ۳ اثر برتر از هر مدرسه را تا تاریخ ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ در سامانه LTMS (بخش مدیران مدارس) بارگذاری مینمایند.
مرحله منطقه: روابطعمومی مناطق پس از بررسی آثار ارسالی، ۵ اثر برتر را انتخاب و تا تاریخ ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ در بخش روابطعمومی سامانه LTMS بارگذاری میکنند.
مرحله استان: روابطعمومی ادارات کل استان ها پس از ارزیابی آثار مناطق، ۱۰ اثر برتر را انتخاب و تا تاریخ ۲۸ آبانماه ۱۴۰۵ در بخش روابطعمومی استان در سامانه LTMS بارگذاری خواهند کرد.
مرحله ستاد: در مرحله نهایی، آثار برگزیده ملی با نام صاحب اثر انتخاب شده و پس از ارزیابی نهایی، در بسترهای رسمی وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهند شد.
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