به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، پویش ملی دانش‌آموزی با عنوان «از میدان حضور تا قاب ماندگار» و با یاد شهدای دبستان شجره طیبه میناب و رهبر شهید انقلاب، ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این رویداد ملی با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های پرشور حضور دانش‌آموزان، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز و همچنین تقویت سواد رسانه‌ای و خلاقیت دانش‌آموزان سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.

در همین راستا، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از تمامی دانش‌آموزان خلاق و آینده‌ساز سراسر کشور دعوت می‌کند تا با ثبت روایت‌های ماندگار و نگاه هنرمندانه خود، در این پویش ملی مشارکت نمایند.

محورهای موضوعی پویش

آثار ارسالی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌بایست حول محورهای تعیین‌شده زیر تولید شوند:

۱۳ آبان و هویت تاریخی نسل امروز

یاد و راه شهدا (رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز)

حضور در صحنه‌ی نسل امروز

همبستگی و اقتدار ملی

قالب‌های مورد پذیرش

دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های زیر تولید و ارسال کنند:

عکس و مجموعه عکس

ویدئو

پادکست

پوستر و اینفوگرافیک

موشن‌گرافیک

مراحل اجرایی و نحوه ارسال آثار

فرایند انتخاب و ارزیابی آثار در چند مرحله ، به شرح زیر انجام می‌شود:

مرحله مدرسه : دانش‌آموزان آثار خود را برای مدیر مدرسه ارسال کرده و مدیران مدارس پس از بررسی، حداکثر ۳ اثر برتر از هر مدرسه را تا تاریخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سامانه LTMS (بخش مدیران مدارس) بارگذاری می‌نمایند.

مرحله منطقه: روابط‌عمومی مناطق پس از بررسی آثار ارسالی، ۵ اثر برتر را انتخاب و تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بخش روابط‌عمومی سامانه LTMS بارگذاری می‌کنند.

مرحله استان: روابط‌عمومی ادارات کل استان ها پس از ارزیابی آثار مناطق، ۱۰ اثر برتر را انتخاب و تا تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بخش روابط‌عمومی استان در سامانه LTMS بارگذاری خواهند کرد.

مرحله ستاد: در مرحله نهایی، آثار برگزیده ملی با نام صاحب اثر انتخاب شده و پس از ارزیابی نهایی، در بسترهای رسمی وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهند شد.